شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ فى تلقى طلبات الحجز المسبق لنسخة أيفون 12باللون البنفسجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أبل في تلقي طلبات الحجز المسبق للإصدار البنفسجي الجديد من هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى أجهزة التعقب الذكية AirTags التي طال انتظارها، حيث سيتم طرح المنتجات رسميًا في 30 إبريل، ويأتي هاتف iPhone 12/12 mini البنفسجي بنفس سعر الألوان الأربعة الأخرى، أي 750/650 دولار أمريكي.

أما بالنسبة إلى أجهزة تعقب AirTags، فهي تأتي بسعر 30 دولار أمريكي للواحد أو 100 دولار أمريكي لمجموعة من أربعة أجهزة، ويمكن التوجه إلى متجر أبل على الإنترنت، إذا كنت تريد حجز هاتف أيفون باللون البنفسجي أو AirTag.

الجدير بالذكر أن شركة أبل كشفت أيضًا عن حافظات جديدة لأجهزة iPhone 12/12 mini ومحفظة MagSafe جديدة، لذلك ستتمكن من الاستمتاع بألوان جديدة حتى لو كان لديك هاتف بالفعل.