شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم كاميرا أيفون 13 مينى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت صور مسربة لهاتف iPhone 13 mini خلال الأسبوع الماضى، حيث أظهرت وضع الكاميرات الخلفية بترتيب قطري بدلاً من واحدة فوق الأخرى، والآن، ظهر تسريب جديد يوضح النموذج الأولي للهاتف والذي يظهر بنفس تصميم الصور المسربة مسبقًا.





لكن يجب ملاحظة أن هذه مجرد نموذج أولي، فلا يزال هناك بضعة أشهر لكي تقوم شركة أبل بالإعلان رسميًا عن مجموعة آيفون 13 والكشف عن التصميم الرسمي، وإذا كان هذا هو التصميم الفعلي، فمن المرجح أن يتم تطبيق الأمر نفسه مع هاتف آيفون 13 الأكبر.

ومع ذلك، فإن هناك صور مسربة ظهرت من قِبل xleaks7 و Pigtou في الأسبوع الماضي، والتي كشفت عن تصميم إصدارات Pro من المجموعة، وعلى ما يبدو، فإنه لن يتم تغيير شكل الكاميرات بهما بالنظر إلى انهم ثلاثة كاميرا بالخلف.

على جانب آخركشف موقع 9to5mac الأمريكى، أن العديد من الشائعات أشارت إلى أن هاتف آيفون 13 المتوقع قدومه هذا العام سيستخدم تقنية شاشات "LTPO" الجديدة لتمكين الهاتف من تقديم معدل تحديث مرتفع، حيث يرمز اسم التقنية إلى أكسيد البلورات المتعددة منخفضة الحرارة، وقد قال محلل الشاشات Ross Young إن تبني أبل هذه التقنية سيساعد على شيوعها خلال العامين المقبلين.