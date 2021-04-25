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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم كاميرا أيفون 13 مينى المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهرت صور مسربة لهاتف iPhone 13 mini خلال الأسبوع الماضى، حيث أظهرت وضع الكاميرات الخلفية بترتيب قطري بدلاً من واحدة فوق الأخرى، والآن، ظهر تسريب جديد يوضح النموذج الأولي للهاتف والذي يظهر بنفس تصميم الصور المسربة مسبقًا.
لكن يجب ملاحظة أن هذه مجرد نموذج أولي، فلا يزال هناك بضعة أشهر لكي تقوم شركة أبل بالإعلان رسميًا عن مجموعة آيفون 13 والكشف عن التصميم الرسمي، وإذا كان هذا هو التصميم الفعلي، فمن المرجح أن يتم تطبيق الأمر نفسه مع هاتف آيفون 13 الأكبر.
ومع ذلك، فإن هناك صور مسربة ظهرت من قِبل xleaks7 و Pigtou في الأسبوع الماضي، والتي كشفت عن تصميم إصدارات Pro من المجموعة، وعلى ما يبدو، فإنه لن يتم تغيير شكل الكاميرات بهما بالنظر إلى انهم ثلاثة كاميرا بالخلف.