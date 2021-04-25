رسمياً.. سامسونغ تكشف سعر ومواصفات هاتف “Galaxy M12”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت شركة ”سامسونغ“ عن موعد طرح هاتفها الجديد ”Galaxy M12“ في سوقها المحلي.

وأوضحت شركة الهواتف الكورية الجنوبية،أن الهاتف الذكي ستوفر للبيع اعتبارا من 28 أبريل/نيسان، وسيبلغ سعره (198000) وون كوري (حوالي 177 دولارا) من خلال موقع ”سامسونغ“ عبر الإنترنت، وبعض منافذ البيع الأخرى.

ويتميز ”Galaxy M12“ بشاشة ”PLS IPS LCD Infinity-V“ مقاس 6.5 بوصة بدقة ”HD +“، كما يأتي الهاتف مزودا بنتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل.

ويدعم الهاتف نظام تشغيل ”Android 11“ مع واجهة مستخدم ”One UI 3.1″، على أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”8nm Exynos 850″، كما يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وفتحة بطاقة ”microSD“ للتوسيع.

وفي الخلف يحتوي الهاتف على إعداد رباعي الكاميرات، إذ تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل.

كما يأتي الهاتف مزودا ببطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، ويأتي بمنفذ ”USB C“، كما يضم مدخل 3.5 مم للسماعات، ويتميز بقياسات 164.0 في 75.9 في 9.7 مم، ووزن 221 غراما.

ويتميز هاتف ”Galaxy M12“ أيضا بقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب للمصادقة البيومترية.

ويتوفر هاتف ”Galaxy M12“ في كوريا الجنوبية بلون واحد فقط، وهو الأسود، وسيكون الهاتف الذكي متوسط المدى متاحا في كل من المتغيرات المشغلة وغير المؤمنة، كما ستقدم ”سامسونغ“ أيضا اشتراك ”YouTube Premium“ لمدة شهرين مجانا مع ”Galaxy M12“.