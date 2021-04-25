تكنولوجيا: مراجعة لسماعة Bose Sleepbuds II اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت Bose سماعة Sleepbuds II اللاسلكية بهدف رئيسي لدعم المستخدم عند النوم، والتي بتحسينات عن الإصدار الأصلي للشركة.

سعر سماعة Sleepbuds II اللاسلكية

قدمت Bose سماعة Sleepbuds II اللاسلكية إلى الأسواق خلال شهر أكتوبر من عام 2020، حيث انطلقت في الأسواق بسعر 230 جنيه إسترليني أو 250 دولار، كما تتوفر السماعة اللاسلكية بالفعل عبر موقع Bose الرسمي، وأيضاً الكثير من منافذ البيع.

وتعد Sleepbuds II الإصدار الثاني لشركة Bose من هذه السلسلة التي تستهدف بشكل خاص التركيز على تجربة المستحدم للسماعة أثناء النوم.

ولقد أضافت الشركة مجموعة من التحسينات في هذا الإصدار مقارنة بالإصدار السابق، ونستعرض في السطور التالية مميزات سماعة Sleepbuds II، مع أهم التحسينات أو السلبيات التي رصدت مع تجربة سماعة Sleepbuds II.

تصميم سماعة Sleepbuds II

قدمت Bose سماعة Sleepbuds II اللاسلكية بتصميم خفيف الوزن وصغير الحجم، لذا لن يلاحظها الكثيرين في أذن المستخدم، كما يتميز رأس السماعة اللاسلكية بتصميم من السيليكون الأملس جداً، لذا ستدعم المستخدم بتجربة مريحة جداً، كما تتميز حافظة Sleepbuds II بتصميم أنيق وفاخر.

كما تأتي سماعة Sleepbuds II بتحسينات في الآداء مقارنة بإصدار الشركة السابق الذي واجه بعض المشكلات في الآداء، أيضاً مع تعزيز الآداء تقدم Bose التصميم الذي يدعم المستخدم بتحربة مريحة في الإستخدام، حيث يدعم التصميم الصغير للسماعة اللاسلكية إنزلاق السماعة داخل الأذن لتحقق الهدف الرئيسي من سماعات لاسلكية للنوم بكفاءة أعلى.

ولقد حرصت Bose على تصميم سماعة Sleepbuds II بحساسية أعلى، مع تصميم خفيف جداً ووزن 1.35 جرام لكل جهة من السماعة، كما تتميز السماعة بعمق 6.35مم، ومن المقرر أن يدعم هذا التصميم المستخدم في خفض الشعور بالإحتكاك عند وضع الرأس على الوسادة.

كما يدعم التصميم الأملس الجديد وفائق النعومة لرؤوس السيليكون المستخدم للحصول على تجربة مريحة أثناء النوم، حيث صممت السماعة لمعادلة الضغط لمنع الضوضاء بكفاءة أعلى.

أيضاً تقدم Bose حافظة شحن لسماعة Sleepbuds 2 بتصميم معدني من الألومنيوم، والتي تضيف عمر شحن للسماعة اللاسلكية يصل إلى 30 ساعة، كما تأتي الحافظة بمنفذ USB C للشحن، وهي من الترقيات الجديدة المقدمة من الشركة للسماعة اللاسلكية.

كما تدعم الموصلات المغناطيسية داخل حافظة الشحن تثبيت السماعة بشكل جيد، كما تأتي الحافظة بإضاءة باللون البرتقالي لتكشف عن حالة الشحن، أيضاً تتميز الحافظة بتجربة سلسة وسريعة في آلية الغلق.

آداء سماعة Bose Sleepbuds II اللاسلكية

تدعم سماعة Sleepbuds II المستخدم في عزل الضوضاء أو الأصوات الخارجية ليتمتع المستخدم بتجربة أفضل للنوم لوقت أطول، أيضاً تأتي السماعة بتطبيق مصاحب لدعم المستخدم في التحكم في السماعة بتجربة سلسة، كما تقدم Bose السماعة بعدد 35 من النغمات والأصوات التي تدعم المستخدم بتجربة إسترخاء ونوم أفضل، وهي ترقية أيضاً عن الإصدار السابق الذي ضم 10 من نغمات الإسترخاء.

وتختلف سماعة Sleepbuds II عن الإصدارات التقليدية من سماعات البلوتوث التي تستهدف تشغيل الموسيقى، حيث صممت بشكل رئيسي لإخفاء الأصوات الخارجية والمحيطة بالمستخدم وإستبدال الأصوات الخارجية بأصوات تبعث الإسترخاء لدى المستخدم.

لذا تعمل السماعة اللاسلكية فقط عبر تطبيق Bose Sleep المصاحب على الهاتف، أيضاً لن تدعم السماعة الإقتران بالمنصات الخارجية لبث الموسيقى، كما يأتي تطبيق Bose Sleep بتجربة سلسة في الإستخدام، حيث يتميز التطبيق بتصميم محدود، مع أدوات تحكم محدودة ومرنة.

أيضاً من المقرر أن يقدم التطبيق للمستخدم معلومات عن جودة الإتصال، وحالة البطارية في السماعة، والصوتيات المتاحة لدعم المستخدم بتجربة نوم أفضل.

كما تصنف الصوتيات في التطبيق إلى ثلاثة من الأقسام إنتاح ضوضاء لعزل الصوتيات الخارجية، وقسم الضوضاء الخارجية، وقسم Naturescapes الذي يدعم المستخدم في الإسترخاء، أيضاً تم إختبار كفاءة الصوتيات الجديدة التي يصل عددها إلى 35، والتي تضمن الهدوء والإسترخاء.

ويقدم تطبيق Bose Sleep إختيار Sleep Timer في الإعدادات العامة، والذي يدعم تحديد وقت لتشغيل الصوتيات في السماعة، والذي يبدأ من 30 دقيقة وصولاً إلى فترة نوم المستخدم كاملة، كما يتوفر للمستخدم إختيار في ضبط تنبيهات لإيقاظ المستخدم بنغمات رقيقة في الصباح.

أيضاً أكدت التجربة العملية كفاءة Sleepbuds II في حجب الصوتيات الخارجية بشكل كامل، وإستبدال الصوتيات والضوضاء المحيطة كأصوات الحيوانات، أو الضوضاء المزعجة من الجيران، أو الضوضاء الناتجة من الحركة المرورية التي تحجب بشكل تام وتستبدل بأصوات تبعث على الهدوء والإسترخاء.

وتقدم Sleepbuds II آداء مذهل في حجب الضوضاء بشكل كامل، إلا أنها تأتي بجانب سلبي في تخزين الصوتيات على السماعة بشكل مباشر، لذا يمكن للمستخدم تخزين عدد محدود من الأصوات بهدف توفير سعة البطارية، لذا سيحتاج المستخدم إلى نقل الصوتيات الجديدة المطلوبة إلى السماعة في البداية في كل مرة.

أيضاً سيتعين على المستخدم حذف الصوتيات التي تم تخزينها لإضافة صوتيات تتخطى السعة التي تدعمها السماعة والتي تصل إلى 10 من الصوتيات فقط.

من جانب أخر تدعم البطارية في سماعة Sleepbuds 2 المستخدم بشكل جيد، حيث تقدم 8 ساعات من التشغيل أثناء النوم، مع مستوى صوتيات بنسبة 75%، حيث انخفض شحن البطارية إلى نسبة 50% فقط.

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تجمع سماعة Sleepbuds 2 بين التصميم والآداء المميز الذي يدعم المستخدم في الحصول على تجربة إسترخاء ونوم جيد وحجب الضوضاء والصوتيات المحيطة، حيث تقدم أفضل آداء يتفوق على سدادات الأذن التقليدية.

إلا أن سماعة Sleepbuds 2 لا تعد الإختيار الأفضل للكثير من المستخدمين مع مستوى تسعير مرتفع لسماعة تأتي بمهام محدودة في النهاية في تشغيل الصوتيات.

0.00 قدمت Bose سماعة Sleepbuds 2 بتحسينات عن الإصدار السابق مع كفاءة أعلى في الآداء وحجب الضوضاء، وعدد أكبر من الصوتيات، وتصميم مميز بتجربة مريحة للمستخدم، إلا أنها تتميز بمستوى تسعير مرتفع مع مميزات محدودة. 8.5/10 الإيجابيات تصميم مريح

تصميم بأعلى جودة

كفاءة أعلى في حجب الصوتيات السلبيات سعر مرتفع

صوتيات محدودة

تخزين محدود للصوتيات

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