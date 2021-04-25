شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد أمازون الذكى يتعلم أعمال شكسبير ويتحدث بأسلوبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلم المساعد الذكي من أمازون التحدث من خلال أعمال شكسبير، حيث يقول سطورًا من كتب ويليام شكسبير، تزامنا مع يوم الاحتفال الرسمي به، ويمكن للمستخدمين أن يطلبوا من أليكسا التحدث مثل شكسبير بمجموعة متنوعة من الردود، وكذلك طلب المناجاة بأسلوبه، وحتى قول إهانة بطريقة شكسبير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل أليكسا على تشغيل مكبرات الصوت Echo الخاصة بالشركة، بما في ذلك الجيل الرابع Echo الذي تم إصداره في الخريف الماضي، وبعض الأوامر الأخرى التي يمكن للمستخدمين توجيهها إلى أليكسا تشمل "التحدث مثل شكسبير" و"قراءة مناجاة شكسبير" والتي يجب أن تسبقها كلمة التنشيط "أليكسا".

ويستخدم البريطانيون ما معدله 83 عبارة شكسبيرية في الشهر، وفقًا لنتائج أبحاث أمازون التي تم الكشف عنها، وأجرت شركة Perspectus Global دراسة على 2000 بريطاني نيابة عن أمازون خلال شهر أبريل من هذا العام لمعرفة هذه المعلومة.

وتشمل جمل شكسبير "أكون أو لا أكون"، "أين أنت يا روميو" و"كل ما يلمع ليس ذهبًا"، وعلى الرغم من أن سطور الكاتب المسرحي تستخدم إلى اليوم لتشكيل العبارات اليومية، اعترف 34% بأنهم كافحوا لفهم أعمال شكسبير، بينما قال 47% إنهم لم يقرؤوا أي شكسبير منذ الانتهاء من تعليمهم.

يحتفل العالم بيوم شكسبير في 23 أبريل من كل عام حيث كان تاريخ وفاته عام 1616 عن عمر 52 عامًا، من سبب لم يتم إثباته مطلقًا، كما أن 23 أبريل هو أيضًا التاريخ المفترض لميلاده في عام 1564 - على الرغم من أن ما إذا كان قد ولد بالفعل في ذلك اليوم أم لا هو حقيقة ضائعة في التاريخ.