شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يكشفون عن سبب غريب للانتصار على منافسك فى لعبة FIFA والان مع تفاصيل الخبر
وقاد البحث الدكتورة أندريا أوتلي من كلية العلوم الطبية الحيوية بجامعة ليدز، بدعم من Stakester، سوق المنافسة عبر الإنترنت الذي يسمح للمستخدمين باللعب من أجل المال والجوائز.
ويشرح الدكتور أوتلي، أن الميل إلى الأمام يساعد أعيننا على التركيز على اللعبة، لكنه يمكن أن يضر بوقفتنا، مما يعني أنه لا يمكننا القيام بذلك إلا لفترة قبل أن يبدأ التعب.
قال الدكتور أوتلي: "تحريك نظامك الحسي الرئيسي، وهو عينيك، عن قرب سيساعد على تركيزك، ولكن بدون الدعم الكامل للوضع، خاصة من عضلات الجذع والرقبة، ستتعب."
كما أنه بين المجتمع الذي يلعب FIFA، يعد الميل إلى الأمام لفتة قوية تقول، "حسنًا ، لا تعبث" أو "أصبح جادًا الآن".
وقال توم فيري، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Stakester: "لقد أصبح الانحناء للعبة أسلوبا عالميًا، ولكن حتى الآن، لم يكن العلم وراء فوائده معروفًا تمامًا".
وجد الدكتور أوتلي وفريقه أن كل مشارك ينحني إلى الأمام عدة مرات أثناء إحدى المباريات، بسبب مجموعة متنوعة من الأحداث داخل اللعبة، مثل تسجيل هدف أو استقبال شباكه للكرة، أو فقدان الاستحواذ أو فقد أو التنازل عن فرصة.