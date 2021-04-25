شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يكشفون عن سبب غريب للانتصار على منافسك فى لعبة FIFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علماء بريطانيون عن مقدار الوقت الأمثل الذي يجب أن تميل فيه للأمام أثناء لعب FIFA لمساعدتك على الفوز بالمباراة، فحلل الباحثون أوضاع جلوس اللاعبين وتأثيرها على إحدى ألعاب FIFA 21، وهي أحدث نسخة في سلسلة ألعاب الفيديو الناجحة، حيث أمضى اللاعبون الفائزون أربع دقائق و41 ثانية في المتوسط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الخبراء إن الميل إلى الأمام له تأثير إيجابي على إثارة غرائز اللاعبين، لكن قضاء الكثير من الوقت في الميل إلى الأمام يمكن أن يؤدي إلى التعب، مما قد يكلفك اللعبة، لذلك كانت أربع دقائق و 41 ثانية هي عتبة جيدة للفوز، ولكن أي مدة أكثر من ذلك، يمكن أن يصبح اللاعبون على أثرها أكثر عرضة للخسارة.

وقاد البحث الدكتورة أندريا أوتلي من كلية العلوم الطبية الحيوية بجامعة ليدز، بدعم من Stakester، سوق المنافسة عبر الإنترنت الذي يسمح للمستخدمين باللعب من أجل المال والجوائز.

ويشرح الدكتور أوتلي، أن الميل إلى الأمام يساعد أعيننا على التركيز على اللعبة، لكنه يمكن أن يضر بوقفتنا، مما يعني أنه لا يمكننا القيام بذلك إلا لفترة قبل أن يبدأ التعب.

قال الدكتور أوتلي: "تحريك نظامك الحسي الرئيسي، وهو عينيك، عن قرب سيساعد على تركيزك، ولكن بدون الدعم الكامل للوضع، خاصة من عضلات الجذع والرقبة، ستتعب."

كما أنه بين المجتمع الذي يلعب FIFA، يعد الميل إلى الأمام لفتة قوية تقول، "حسنًا ، لا تعبث" أو "أصبح جادًا الآن".

وقال توم فيري، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Stakester: "لقد أصبح الانحناء للعبة أسلوبا عالميًا، ولكن حتى الآن، لم يكن العلم وراء فوائده معروفًا تمامًا".

وجد الدكتور أوتلي وفريقه أن كل مشارك ينحني إلى الأمام عدة مرات أثناء إحدى المباريات، بسبب مجموعة متنوعة من الأحداث داخل اللعبة، مثل تسجيل هدف أو استقبال شباكه للكرة، أو فقدان الاستحواذ أو فقد أو التنازل عن فرصة.