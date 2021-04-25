شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الوردى يظهر فى السماء غدا أكبر 14٪ وألمع 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيظهر قمر نادر في سماء الليل يوم الاثنين الموافق 26 أبريل، والذي سيكون أحد ألمع وأكبر الأقمار هذا العام، ويُطلق عليه اسم "القمر الوردي"، وهو قمر عملاق سيكون أكثر إشراقا بنسبة 30% وأكبر بنسبة 14% من متوسط اكتمال القمر، لكن لا تتوقع أن يكون سطح القمر ورديًا بالفعل، فهذا الاسم لا يعكس لونه الحقيقي.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الاسم مشتق من أزهار الربيع المبكرة لبعض الزهور الأصلية في شرق أمريكا الشمالية، والتي تمت الإشارة إليها "الطحلب الوردي".

سيكون هذا البدر، هو الأول من اثنين من عملاقين هذا العام، مرئيًا بعد غروب الشمس، ويصل إلى ذروة الإضاءة في الساعة 11:32 مساءً بالتوقيت الشرقي، وسيكون هناك قمر عملاق ثانٍ في 26 مايو، مما يجعل الزوجين الأقرب للظهور هذا العام.

وسيظهر القمر كاملا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا في نفس الوقت، الساعة 11:32 مساءً بالتوقيت الشرقي، بدءًا من الأحد حتى صباح الأربعاء، لكنه سيتوهج في تألقه الكامل مساء الاثنين.

إذا فاتك القمر الوردي، سيرتفع القمر الزهري في 26 مايو وسيكون أقرب 98 ميلًا إلى الأرض ويقدم الفضاء أيضًا عرضًا هذا المساء مع ذروة دش نيزك Lyrid المذهل الذي يحتوى على ما يصل إلى 18 نجمًا متقطعًا عبر السماء كل ساعة من منتصف الليل تقريبًا.

بينما يمكن رؤية النجوم المتساقطة في أي مكان على الأرض، فإن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيحظى بأفضل المناظر، وخاصة المناطق الريفية بعيدًا عن أضواء المدينة.