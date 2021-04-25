شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه منصة Evercade VS وما هى أهميتها لعالم الألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Blaze Entertainment البريطانية مؤخرا عن Evercade VS، وهي منصة ألعاب منزلية بالنمط القديم تستخدم خراطيش خاصة لتشغيل الألعاب بدلاً من بطاقة SD أو خدمة عبر الإنترنت، حيث تأتي المنصة الجديدة بعد أن أصدرت الشركة في عام 2020 جهاز Evercade المحمول الذي يتصل بجهاز التلفزيون من خلال منفذ Mini HDMI، لكن شاشته بقياس 4.3 إنشات تثبت أنه مصمم بشكل أكبر للألعاب القديمة أثناء التنقل.

وكان جهاز Evercade المحمول يتيح لك تشغيل الألعاب القديمة من Atari وNamco وشركات أخرى عبر شاشة كبيرة، لكن لم يكن هناك طريقة لاستخدامه مع الألعاب المتعددة اللاعبين، حتى إذا كانت اللعبة تدعم الميزة، فيما يحل الجهاز الجديد Evercade VS هذه المشكلة إذا كنت ترغب في اللعب مع الأصدقاء والعائلة، مما يسمح لما يصل إلى أربعة أشخاص باللعب مع لاعبين محليين متعددين باستخدام أذرع التحكم عبر USB.

وتعمل المنصة الجديدة على تشغيل جميع خراطيش المنصة القديمة تقريبًا، باستثناء خرطوشتين تعرضان مجموعات Namco Museum، وتبعًا لذلك، لن تتمكن من لعب ألعاب Pac-Man و Dig Dug و Galaga والألعاب الأخرى المضمنة في تلك الخراطيش المرخصة بشكل حصري للاستخدام في الأجهزة المحمولة.

وفي الوقت الحالي، أصدرت Blaze Entertainment أكثر من 260 لعبة عبر أكثر من 20 خرطوشة، مع خطط لإصدار المزيد في المستقبل، ويتم تشغيل Evercade VS بواسطة وحدة معالجة مركزية رباعية النوى بتردد 1.5 جيجاهرتز، وتحتوي على 512 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وإخراج بدقة 1080 بكسل، ومن المفترض أن تكون منصة الألعاب متاحة للطلب الأولي بدءًا من 28 مايو مقابل 99 دولار، على أن يبدأ الشحن بأوائل شهر نوفمبر.