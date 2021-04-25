تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على تحسينات في قدرة بطارية Redmi K40 Game

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدارها المخصص للألعاب Redmi K40 Game خلال الفترة القادمة، وفي إعلان تشويقي جديد أكدت الشركة على دعم الهاتف بتحسينات في البطارية، كما كشف مقطع فيديو تشويقي عن دعم الهاتف لإضاءة تحيط بالكاميرة الخلفية.

قدمت شاومي بعض التفاصيل عن إصدارها المرتقب Redmi K40 Game عبر بعض الإعلانات التشويقية التي نشرت مؤخراً، واليوم في إعلان تشويقي جديد تؤكد الشركة على الترقية في قدرة البطارية، حيث يضم الهاتف بطارية بقدرة أعلى من 4520 mAh التي قدمت في إصدارات الشركة السابقة من سلسلة Redmi K40.

ومن المقرر وفقاً للإعلان التشويقي الذي نشر على منصة Weibo أن يأتي هاتف Redmi K40 Game بقدرة بطارية 5065 mAh، حيث حرصت Redmi على تعزيز قدرة البطارية لدعم أفضل في الألعاب.

أيضاً أكدت الشركة في إعلان سابق على دعم الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، وهي ترقية كبيرة في قدرة الشحن مقارنة بهواتف Redmi K40 التي جاءت بقدرة شحن 33W.

كما إستعرضت شاومي في مقطع الفيديو التشويقي ميزة الإضاءة المحيطة المميزة لهاتف Redmi K40 Game، حيث تحيط بالكاميرة إضاءة LED تدعم تغيير الألوان، والتي تعمل مع الألعاب، أو لتنبيه المستخدم للإشعارات المستلمة من الرسائل، أو المكالمات، أو حالة الشحن، حيث يمكن تخصيص لون الإضاءة لمهام محددة.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Redmi K40 Game بثلاثة إختيارات في الألوان، كما يضم الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5، كما يأتي الهاتف بتصميم جديد في أزرار تشغيل الألعاب، ويتميز الهاتف بشاشة OLED مرنة، ويدعم معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 480Hz، كما يدعم الهاتف تقنية HDR10+.

أيضاً يتميز الهاتف بإطارات نحيفة في ثلاثة من الجهات بسماكة 1.8مم، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1200، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهة MIUI.

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