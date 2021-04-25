تكنولوجيا: Realme تستعد لعقد حدث في 30 من أبريل للكشف عن الأجهزة الذكية الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme يوم 30 من ابريل لعقد حدث AIoT Grand Launch Season 3 الذي تكشف فيه الشركة عن عدد من منتجات الشركة.

ينطلق حدث Realme في 30 من أبريل لكشف النقاب عن عدد 7 من أجهزة الشركة التي تشمل اثنان من الساعات الذكية، وسماعات لاسلكية، ومكبرات صوتية بتقنية البلوتوث من بين أجهزة أخرى.

ساعة Realme Watch S Master الذكية

تخطط Realme لإطلاق إصدار خاص من الساعات الذكية Realme Watch S Master، ويظهر الإصدار الخاص من الساعة الذكية في الملصق الإعلاني بسوارة ووجه مخصص.

ساعة Realme Watch 2 الذكية

هي أيضاً من بين المنتجات المرتقب الإعلان عنها من شركة Realme، حيث تقدم الشركة ساعة Realme Watch 2 بسعة أكبر للبطارية عن الإصدار السابق.

سماعة Realme Buds Q2 اللاسلكية

تخطط Realme للإعلان عن اثنان من السماعات اللاسلكية الجديدة خلال الحدث القادم، وتعد سماعة Realme Buds Q2 أحد الإصدارات المرتقبة من الشركة، وهي الإصدار الجديد لسماعة الشركة منخفضة التكلفة Realme Buds Q التي قدمت من الشركة العام الماضي.

وتأتي سماعة Realme Buds Q2 ببعض التغييرات في التصميم، مع رأس للسماعة من السيليكون كما في الإصدار السابق لدعم إلغاء الضوضاء، أيضاً يكشف الملصق الإعلاني عن اللون الأزرق الذي تنطلق به السماعة اللاسلكية، كما تقدم السماعة أيضاً باللون الأسود.

ويأتي التغيير الأبرز في تصميم سماعة Realme Buds Q2 في خفض تأخر الإستجابة إلى 88 مللي ثانية، وهي ترقية كبيرة عن الإصدار السابق الذي جاء 119 مللي ثانية، كما تأتي سماعة Realme Buds Q2 بعمر بطارية يصل إلى 20 ساعة.

سماعة Realme Buds Air 2 Neo

هي الإصدار الثاني من السماعات اللاسلكية التي يكشف عنها خلال الحدث المرتقب، حيث يختلف هذا الإصدار عن الذي قدم في باكستان، حيث يدعم الإصدار الجديد ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

مكبرات البلوتوث الصوتية Realme Cobble

هو من بين المنتجات الصوتية التي ستقدم من Realme خلال الحدث، حيث يأتي المكبر الصوتي بتصميم camo مميز باللون الأزرق في الجزء العلوي، والجزء السفلي في الجانين.

الإضاءة الذكية النشطة Realme Motion

تنافس Realme إصدار شركة شاومي Mi Motion Activated، حيث تقدم الإضاءة الذكية Realme Motion، وتأتي الإضاءة الذكية بتصميم دائري باللون الأبيض، كما يدعم Realme Motion الإضاءة عند إستشعار الحركة بشكل تلقائي.

بطارية Realme Alkaline

هي أيضاً أحد المنتجات المرتقب الإعلان عنها خلال الحدث، ويؤكد الإعلان التشويقي على أن الشركة تقدم البطارية باثنان من الأحجام Z15 (AA) و Z17 (AAA).

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