تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن الملامح الأولى لتحديث iOS 15 وiPadOS 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات الملامح الأولى للتحديث القادم من نظام تشغيل ابل iOS 15 وأيضاً تحديث iPadOS 15.

ينطلق مؤتمر ابل للمطوريين في 7 من شهر يونيو لتقدم ابل تفاصيل حول خططها القادمة لأنظمة الشركة، واليوم أوضحت أحدث التسريبات بعض من المميزات المقدمة في iOS 15 وiPadOS 15.

تحرص شركة ابل على عرض التغييرات الجديدة في نظام التشغيل في بداية الصيف، لتقدم للمطوريين الفرصة لتحديث التطبيقات إستعداداً لدفع التحديث في خريف هذا العام بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن ابل تقدم في تحديث iOS 15 ميزة جديدة في الإشعارات تتيح للمستخدمين تحديد المفضل في الإشعارات وفقاً لحالة المستخدم الحالية، كما يمكن تحديث الحالة في الهاتف بسلاسة عبر شاشة القفل، أو مركز التحكم.

أيضاً سيتاح للمستخدمين تغيير الحالة بشكل سريع عن طريق مساعد Siri الرقمي، على أن تختلف الحالات بين القيادة، والعمل، أو النوم، أو فئة مخصصة من الحالات.

كما يمكن للمستخدمي تحديد طريقة لدفع الإشعارات على الهاتف، أو تحديد دفع الإشعارات بتنبيهات صوتية أو بدون تنبيهات صوتية، كما سيتاح إختيار الرد التلقائي على الرسائل في حالة محددة، كما تقدم ابل تحسينات في الرد التلقائي.

أيضاً من المقرر أن تقدم ابل ترقية لتطبيق iMessage، ليقدم تجربة تنافس تطبيقات التواصل الإجتماعي ومنها WhatsApp على سبيل المثال.

كما تقدم ابل بعض التغييرات في واجهة iPadOS 15 التي ستدعم المستخدم بأدوات جديدة في الشاشة الرئيسية، على أن يتاح للمستخدم تحديد موقع الأدوات على الشاشة الرئيسية، أيضاً تقدم ابل iOS 15 وiPadOS 15 بمعايير أعلى للحماية والآمان، حيث سيعمل النظام على إعلام المستخدم بالتطبيقات التي تجمع البيانات الخاصة به.

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