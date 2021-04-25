شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل استعداد الصين لإرسال مركباتها إلى سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر
ويعتبر هبوط مركبة على سطح المريخ أمرًا صعبًا للغاية، ليس فقط بسبب الغلاف الجوي الرقيق والرياح المتغيرة والعواصف الترابية ولكن أيضًا بسبب تأخر الاتصال بين الكوكب والأرض، وهذا يعني أن المركبات الجوالة يجب أن تهبط بشكل مستقل، دون أن يتم توجيهها في الوقت الفعلي.
وتقدر CNSA أن عملية هبوط Zhurong ستستغرق من سبع إلى ثماني دقائق، حيث ستستفيد المركبة من مظلة وretrorocket لإبطاء هبوطها عبر الغلاف الجوي وتهدف إلى هبوط ناعم على السطح، تم استكشاف منطقة الهبوط في المنطقة الجنوبية من Utopia Planitia، وهي أكبر حوض اصطدام على سطح المريخ، بواسطة مركبة الهبوط Viking 2 التابعة لناسا في السبعينيات.
وتهدف مهمة Tianwen-1 إلى استكشاف هذه المنطقة للتعرف على سطح المنطقة وتحت سطحها، بما في ذلك تكوينها ووجود الجليد المائي هناك.