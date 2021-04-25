شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل استعداد الصين لإرسال مركباتها إلى سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الصين لإرسال أول مركباتها إلى سطح كوكب المريخ في وقت مبكر من الشهر المقبل، حيث سيكون لمركبة المثابرة التابعة لناسا رفيق جديد قريبًا على الكوكب الأحمر، وأطلقت مهمة Tianwen-1 في يوليو من العام الماضي، ووصلت إلى المريخ في فبراير من هذا العام، وشاركت المركبة الفضائية بالفعل صورة للمريخ تم التقاطها عند اقترابها من وجهتها. لكن التحدي الحقيقي للمهمة ما زال أمامنا، مع خطة هبوط مركبة على الكوكب في مايو أو يونيو وفقا لما نقله موقع Digital trends.

ويعتبر هبوط مركبة على سطح المريخ أمرًا صعبًا للغاية، ليس فقط بسبب الغلاف الجوي الرقيق والرياح المتغيرة والعواصف الترابية ولكن أيضًا بسبب تأخر الاتصال بين الكوكب والأرض، وهذا يعني أن المركبات الجوالة يجب أن تهبط بشكل مستقل، دون أن يتم توجيهها في الوقت الفعلي.

وتقدر CNSA أن عملية هبوط Zhurong ستستغرق من سبع إلى ثماني دقائق، حيث ستستفيد المركبة من مظلة وretrorocket لإبطاء هبوطها عبر الغلاف الجوي وتهدف إلى هبوط ناعم على السطح، تم استكشاف منطقة الهبوط في المنطقة الجنوبية من Utopia Planitia، وهي أكبر حوض اصطدام على سطح المريخ، بواسطة مركبة الهبوط Viking 2 التابعة لناسا في السبعينيات.

وتهدف مهمة Tianwen-1 إلى استكشاف هذه المنطقة للتعرف على سطح المنطقة وتحت سطحها، بما في ذلك تكوينها ووجود الجليد المائي هناك.