شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أصبح هذا الشاب مليونيرا من عملة dogecoin؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استثمر الشاب البالغ من العمر 33 عامًا، جلبر كونتيسوتو مدخراته في عملة dogecoin بإلهام من إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبايس إكس.

ويقول جلبر كونتيسوتو إنه في 15 أبريل الساعة 6:00 أصبح مليونير dogecoin.

وبعد التعرف على العملة المشفرة على Reddit، يقول كونتيسوتو إنه استثمر أكثر من 180 ألف دولار في عملة الدوجكوين في 5 فبراير، عندما كان سعرها حوالي 4.5 سنتًا.

وكان كونتيسوتو مفتونًا بالدوجكوين لعدة أسباب.

على سبيل المثال، كان يحب مجتمع Reddit المحيط بالعملة الرقمية، حيث نمت قاعدتها بشكل كبير منذ إنشاء dogecoin كمزحة في عام 2013.

ومثل العديد من حاملي عملة الدوجكوين، "أحد الأسباب التي دفعتني إلى وضع مدخراتي في عملة الدوجكوين هو إيلون ماسك"، الذي غرد مرارًا وتكرارًا حول العملة المشفرة.

على الرغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت تغريدات ماسك لدعم العملة جادة.

قبل كل شيء، كان كونتيسوتو متفائلًا جدًا بشأن نمو دوجكوين، واعتقد أنه يمكن أن يساعده في بناء "ثروة جيلية" لنقلها إلى عائلته المستقبلية.

ويقول: "لقد نشأت فقيرًا حقًا، لذا فهذه صفقة ضخمة بالنسبة لي".

ويقول كونتيسوتو، الذي يعمل في شركة موسيقى في لوس أنجلوس، إنه لم يكن لديه دخل متاح لشراء دوجكوين، لذا فقد خاطر بشكل كبير، لم يستخدم كونتيسوتو جميع مدخراته فحسب، بل قام أيضًا ببيع جميع الأسهم التي يمتلكها، بما في ذلك أسهم Tesla و Uber ، واستثمر بالهامش عن طريق اقتراض الأموال من Robinhood .

ووفقًا للخبراء لا يوجد لدى Dogecoin سقف عرض مثل عملة البتكوين، كل هذا يجعله استثمارًا محفوفًا بالمخاطر .

ومع ذلك، تمسك كونتيسوتو بخططه الاستثمارية ثم استمر في الاحتفاظ بالعملة المشفرة.

وبعد حوالي شهرين، في ليلة 15 أبريل، بدأ سعر الدوجكوين في الارتفاع.

في ذلك الأسبوع، ارتفع سعر الـ Dogecoin بنسبة 400% ، وفي 16 أبريل، تحدى الصعاب، حيث وصل إلى القيمة السوقية البالغة 49 مليار دولار، وفقًا لـ CoinGecko.

وصل Dogecoin في النهاية إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 45 سنتًا.

ويتكهن البعض أن الارتفاع كان نتيجة طرح Coinbase لتبادل العملات المشفرة للجمهور في 14 أبريل، مما أدى أيضًا إلى زيادة أسعار البتكوين والإيثريوم.

ويعزو آخرون ارتفاع سعر Dogecoin إلى تغريدات ماسك التي أشارت إلى العبارة المشفرة العامية الشائعة "إلى القمر".