جوجل تطور ميزة تتبع الأسعار لمتصفح كروم لنظام أندرويد

دبي - يزن راشد - بدأ أحدث إصدار من متصفح كروم لنظام أندرويد بطرح ميزة جديدة لتتبع الأسعار لتنبيهك بشأن انخفاض الأسعار.

ويأتي ذلك بعد أن أوقفت جوجل تطبيق التسوق عبر نظام أندرويد في وقت سابق من هذا الشهر لاستبداله بتطبيق الويب.

وظهرت الميزة الجديدة في الإصدار 90 من متصفح كروم، وذلك بالرغم من إنها لا تبدو أنها متاحة للجميع.

وبمجرد التنشيط، يراقب متصفح كروم علامات التبويب المفتوحة الخاصة بك بحثًا عن أي انخفاض في الأسعار، ويرسل إليك إشعارًا إذا حدث أي شيء.

ويمكن أن تكون الميزة مفيدة لوظائف تطبيق أندرويد، لكنها غير متوافقة مع إضافات تتبع الأسعار مثل Keepa المتوفرة لنسخة سطح المكتب من متصفح كروم.

ويعتبر مطلب الاحتفاظ بعلامة التبويب مفتوحة من أجل تتبع أسعارها غريبًا، ومن المفترض أن تجد جوجل حلاً أفضل قبل أن يتم طرح الميزة على نطاق واسع.

وإذا تم تحديث إصدار متصفح كروم الخاص بك بالميزة، فيمكنك تشغيلها من خلال قائمة الإعدادات في الجزء العلوي الأيمن من شاشة تحديد علامة التبويب حيث يتم إدراجها باسم Track prices.

ويمكنك تمكين الميزة يدويًا من خلال الانتقال إلى chrome://flags/#enable-tab-grid-layout في شريط العناوين، والنقر عبر القائمة المنسدلة، واختيار تمكين إشعارات الأسعار Enabled Price notifications.

وقد يحتاج متصفحك إلى إعادة التشغيل مرة أخرى قبل ظهور الميزة، ومع ذلك، لا تعمل هذه التقنية مع الجميع.

وتأتي أخبار ميزة تتبع الأسعار في متصفح كروم لنظام أندرويد بعد أشهر فقط من إضافة متصفح إيدج من مايكروسوفت لأداة مقارنة الأسعار، التي تبعها بعد فترة وجيزة دعم مدمج للقسيمة والرموز الترويجية.

وقام متصفح فايرفوكس من موزيلا أيضًا بتجربة ميزة تتبع الأسعار مرة أخرى في عام 2018 المسماة Price Wise، وذلك بالرغم من أنه لا يبدو أنه تلقى الميزة رسميًا منذ ذلك الحين.