شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلى جانب مايلي سايرس.. إيلون ماسك يشارك في تقديم برنامج لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الملياردير ورئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون ماسك، تجربة تقديم برامج تلفزيونية لأول مرة، من خلال برنامج "Saturday Night Live"، حيث سيقوم بتقديم حلقة يوم 8 مايو المقبل وستشاركه تقديم الحلقة المغنية الأمريكية الشهيرة مايلي سايرس، وفقًا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".



ايلون ماسك

وأثار إعلان إيلون ماسك تقديمه برنامج "Saturday Night Live" جدلاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر البعض منهم عن خيبة أملهم من اختيار مسئولي البرنامج له، بينما أبدى بعض المعلقين فضولهم بشأن قدرة إيلون ماسك على تقديم البرنامج، حيث قال أحد المغردين: "سيكون هذا أكثر شيء مثير للإحراج أو أكثر الأمور الرائعة على الإطلاق"، وفقًا لموقع سبوتنيك.



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وكان إيلون ماسك ظهر بشخصه الحقيقي في أفلام مثل الجزء الثاني من "Iron Man" من إنتاج 2010، و"The Big Bang Theory" الذي عرض في عام 2015.

من ناحية أخري أعلن ماسك عن عرضه 100 مليون دولار على المخترعين، مقابل إيجاد طريقة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي والمحيط، وقال ماسك: "لا أعتقد أننا محكومون في الوقت الراهن.. ولكن إذا استمررنا هكذا ونحن مرتاحون، فهناك خطر حدوث تغير مناخي".

وسبق لماسك أن أعلن في يناير الماضي عن نيته تقديم الجائزة للمخترعين العاملين على مكافحة الاحتباس الحراري، وتم الكشف عن قواعد المسابقة يوم الخميس تزامنا مع يوم الأرضـ، وأطلق على المبادرة اسم XPRIZE، وهي تهدف إلى إيجاد حل يسمح بإزالة 1000 طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة من الغلاف الجوي.

وقال منظمو المسابقة إنها تمثل "أكبر جائزة تحفيزية في التاريخ"، وستستمر 4 سنوات حتى يوم الأرض عام 2025، ويعمل العديد من الشركات على إيجاد حل لقضية إزالة ثاني أكسيد الكربون وتبلغ تكلفة إزالة طن متري واحد منه 300 دولار، بينما يبلغ حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ما يعادل 50 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة.