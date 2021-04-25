تكنولوجيا: جوجل تكشف عن طريق الخطأ عن بعض من مواصفات كاميرة Pixel 5a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق البحث عن طريق الخطأ مؤخراً عن تفاصيل الكاميرة في هاتفها القادم Pixel 5a، كما كُشِف عن نماذج لصور إلتقطتها عدسات الهاتف.

تستعد شركة جوجل لإطلاق إصدارها الجديد Pixel 5a، حيث أكدت عملاق البحث بالفعل على تطوير الهاتف، ولقد نشرت الشركة عن طريق الخطأ في مدونة الشركة عن مميزات الكاميرة في هذا الإصدار الذي ينطلق قريباً بخوارزمية HDR بلس، كما ظهرت نماذج الصور التي ألتقطت بكاميرة الهاتف في رابط على تطبيق Google Photos.

ولقد ألتقطت الصورة الأولى بالعدسات ذات الزوايا الواسعة في كاميرة Pixel 5a وهو ما أكدت عليه بيانات EXIF، أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 765G، مع دعم الإتصال بشبكات 5G.

كما كشفت بيانات EXIF عن أن الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة تأتي بفتحة عدسات f / 2.2، وتؤكد التسريبات على أن الصور ألتقطت في الأول من شهر أكتوبر خلال العام الماضي.

أيضاً تؤكد التسريبات على إلتقاط الصورة الثانية في 16 من فبراير، كما تؤكد الصورة على أن الكاميرة في هاتف Pixel 5a تأتي بتحسينات عن الإصدار السابق، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب عن هذا الإصدار.

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