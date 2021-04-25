شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تسمى مركبتها لاستكشاف المريخ "إله النار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الفضاء الوطنية الصينية، بالتزامن مع يوم الفضاء الصيني، عن تسمية أول مركبة فضائية صينية لاستكشاف المريخ باسم "تشو رونج"، وجاءت هذه التسمية مقاربة مع "تشو رونج"، "إله النار" في الأساطير الصينية القديمة، ما يتطابق مع الاسم الصيني للكوكب الأحمر "هوهشينج" (أي كوكب النار في اللغة الصينية).

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال نائب مدير الهيئة، وو يان هوا: "بما أن النار جلبت الدفء والسطوع لأسلاف البشرية، وأضاءت الحضارة الإنسانية، فإن تسمية أول مركبة فضائية صينية لاستكشاف المريخ باسم إله النار، تعني إشعال شعلة استكشاف الكواكب في الصين".

وأشار هوا، إلى أن رمز "تشو" (يعني الرغبة في اللغة الصينية)، يعبر عن التمنيات الطيبة لاستكشاف البشرية للكون، في حين يعكس رونج (يعني التكامل والتعاون في اللغة الصينية)، رؤية الصين للاستخدام السلمي للفضاء وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

كما لفت وو يان هوا إلى أن هذا الاسم يعد مثالا آخر للرومانسية العلمية للعاملين الصينيين بمجال الفضاء، بعد أن أطلقوا على مركبات فضائية، بما في ذلك "تيانون" و"تشانج آه" و"بيدو"، أسماء من الثقافة التقليدية الصينية، الأمر الذي يظهر أيضا روح الاستكشاف والثقة الثقافية لدى الشعب الصيني".