تكنولوجيا: هواوي تطلق رسمياً هاتف nova 8 Pro 4G بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسمياً عن هاتف nova 8 Pro 4G الذي ينطلق بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومعدل تحديث في الشاشة 120Hz، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

يتميز هاتف nova 8 Pro 4G بشاشة OLED بحجم 6.72 إنش وجودة عرض FullHD بلس أو بدقة 2676 في 1236 بيكسل، كما يتضمن مستشعر للبصمة في الشاشة، وفتحة مزدوجة في الشاشة للكاميرة الأمامية تتضمن مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا واسعة، ومستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل بزوايا فائقة الإتساع.

كما يأتي هاتف nova 8 Pro 4G بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

وتقدم هواوي nova 8 Pro 4G بعدد 4 من الإختيارات في الألوان، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ويأتي بمنفذ USB-C للشحن، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

أيضاً يدعم هاتف nova 8 Pro 4G رقاقة معالج Kirin 985، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 10 وواجهة EMUI 11.0، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، ومن المقرر أن تكشف هواوي لاحقاً عن سعر الهاتف.

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