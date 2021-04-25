تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مواصفات هاتف vivo V21 5G قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة vivo حدثها القادم يوم 27 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف vivo V21 5G، ولقد كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل أكثر حول مواصفات وتصميم الهاتف قبل الإعلان المرتقب.

ينطلق هاتف vivo V21 5G خلال الأيام المقبلة بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية التي تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 44 ميجا بيكسل مع اثنان من الفلاش الذي يدعم تصوير سيلفي بآداء أفضل.

أيضاً من المقرر أن تدعم الكاميرة الرئيسية وأيضاً كاميرة السيلفي تقنية التثبيت البصري OIS، كما يأتي هاتف vivo V21 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام على أن يدعم الهاتف ميزة “Extended RAM” التي تضيف سعة 3 جيجا بايت رام لتصل الذاكرة العشوائية إلى 11 جيجا بايت رام.

كما ينطلق هاتف vivo V21 5G بثلاثة إختيارات في الألوان عن الأزرق، الأبيض إلى جانب اللون المتدرج Sunset Dazzle، أيضاً يتميز الهاتف بسماكة 7.29مم، ووزن 176 جرام.

وتقدم vivo هاتف V21 5G بتصميم زجاجي غير لامع من الجهة الخلفية، مع تصميم خشن يتضمن نقوش من الجهة الخلفية يمنع إنزلاق الهاتف، أيضاً تكشف التسريبات عن تفاصيل اللون” Sunset Dazzle” الذي طور من تقنية طلاء مزدوجة ليقدم تأثير قوس قزح عند تسليط الضوء على اللوحة الخلفية بزوايا مختلفة.

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