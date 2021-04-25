شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح لمنشئ المحتوى تغيير اسم القناة دون تغيير حساب جوجل .. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستسمح منصة يوتيوب الآن لمنشئ المحتوى تغيير اسم قنواتهم وصورة ملفهم الشخصي، دون الحاجة إلى تحديث أسمائهم وصورتهم المرتبطة بحساب جوجل، وهى الميزة التى ينتظرها الكثير من المستخدمين.

وفى الوقت الراهن، ففى حالة رغبة منشئ يوتيوب فى تغيير اسمه ورمز قناته على يوتيوب، كان عليه فعل ذلك لحساب Google بالكامل، لكن التمتع بحرية تغيير الاسم وصورة الملف الشخصى فقط لموقع يوتيوب يجعل من السهل على المنشئين تحديث القنوات.

ولعل الجانب السلبى الوحيد لهذه المرونة الجديدة هو أنه فى حالة قيام منشئ المحتوى بإجراء تغييرات على حسابه، فسوف يفقد شارة التحقق الخاصة به (فى حالة امتلاكه لشارة)، وبالتالى سيتعين عليه إعادة تقديم طلب للحصول عليها.

وإذا كنت تتساءل عن كيفية القيام بذلك، فهذه هى الخطوات التى يجب عليك اتباعها:

على الموبايل

1.افتح تطبيق يوتيوب

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي

3. اضغط على قناتك

4. اضغط على تعديل القناة

5. قم بإجراء تغييرات على الاسم أو صورة الملف الشخصي

6.اضغط على حفظ.

على سطح المكتب

1. افتح يوتيوب ستوديو

2. حدد التخصيص من العمود الأيسر

3.انقر فوق المعلومات الأساسية

4.انقر على أيقونة القلم الرصاص للتعديل

5.قم بإجراء تغييرات على الاسم أو صورة الملف الشخصي

6.انقر فوق نشر