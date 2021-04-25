شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات تايوانية تخطط لاستثمار 107 مليار دولار فى صناعة "أشباه المواصلات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير بحكومة تايوان إن صناعة أشباه الموصلات الرئيسية في البلاد أمامها سنوات من النمو مع عدم وجود مخاوف بشأن زيادة العرض، على الرغم من برنامج الاستثمار الرأسمالي الهائل وقلة المنافسين فقط في العقد المقبل أو نحو ذلك.

وقال كونج مينج هسين، رئيس وكالة التخطيط الاقتصادي التايوانية، المجلس الوطني للتنمية، إن فرص الأعمال التي قدمها التحول العالمي إلى اقتصاد رقمي "هائلة للغاية " وفقا لما نقلته financial Post عن رويترز.

كونج عضو أيضًا في مجلس إدارة شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) كممثل لأكبر مساهم، صندوق التنمية الوطني للحكومة، والذي يمتلك حوالي 6٪ من أسهم شركة أشباه الموصلات الأكثر قيمة في العالم.

وقال إنه من الآن وحتى عام 2025 ، خططت الشركات التايوانية لاستثمارات تزيد عن 3 تريليونات دولار تايواني (107 مليار دولار) في قطاع أشباه الموصلات ، مستشهدا بخطط التوسع من عمالقة الرقائق بما في ذلك TSMC و Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.