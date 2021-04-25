شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة جديدة تتيح التحدث إلى مساعدها دون تنبيهات والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما نقله موقع TheNextWeb فإن الأمر ليس مجرد تسريب أو إشاعة - لقد لاحظ العديد من الأشخاص وجود Guacamole في إعدادات المساعد ، بما في ذلك إعداداتك حقًا.
يؤدي النقر على هذا الإعداد إلى قائمة تسمى "اختصارات الصوت" مع عنوان فرعي يقول إنه يمكن "تخطي قول" Hey Google "للمساعدة في المهام السريعة.
لسوء الحظ ، لا يبدو أن تبديل الميزة في الواقع يؤدي إلى أي شيء في هذه المرحلة ، والرابط المقدم لا يعمل.
ولكن وفقًا لـ 9to5Google ، ستأخذ Guacamole شرائح الذكاء الاصطناعي من Google إلى مستوى آخر.
ومن الواضح أن المهام السريعة المذكورة ستشمل القدرة على إيقاف التنبيهات وتأجيلها على هاتفك والرد على المكالمات أو رفضها.
كان من المفترض على ما يبدو أن يكون Guacamole حصريًا لموظفي Google الذين يختبرون الوظيفة ، لذلك يجب أن يكون شخص ما قد أفسد عملية الطرح.