شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة جديدة تتيح التحدث إلى مساعدها دون تنبيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة Google على مزج ميزة جديدة لمساعد Google، حيث تعد الشركة ميزة تحمل الاسم الرمزي "Guacamole" تتيح لك التحدث إلى مساعد Google دون الحاجة إلى قول "مرحبًا Google".

ووفقا لما نقله موقع TheNextWeb فإن الأمر ليس مجرد تسريب أو إشاعة - لقد لاحظ العديد من الأشخاص وجود Guacamole في إعدادات المساعد ، بما في ذلك إعداداتك حقًا.

يؤدي النقر على هذا الإعداد إلى قائمة تسمى "اختصارات الصوت" مع عنوان فرعي يقول إنه يمكن "تخطي قول" Hey Google "للمساعدة في المهام السريعة.

لسوء الحظ ، لا يبدو أن تبديل الميزة في الواقع يؤدي إلى أي شيء في هذه المرحلة ، والرابط المقدم لا يعمل.

يمكن لمستخدمي المساعد الوصول بالفعل إلى بعض الوظائف الصوتية دون قول "مرحبًا Google". على سبيل المثال، يمكنك طرح أسئلة متكررة وإجراء "محادثات" دون الحاجة إلى تكرار كلمة التنبيه ، ويمكنك إيقاف تشغيل المنبهات وأجهزة ضبط الوقت على أجهزة Nest.

ولكن وفقًا لـ 9to5Google ، ستأخذ Guacamole شرائح الذكاء الاصطناعي من Google إلى مستوى آخر.

ومن الواضح أن المهام السريعة المذكورة ستشمل القدرة على إيقاف التنبيهات وتأجيلها على هاتفك والرد على المكالمات أو رفضها.

كان من المفترض على ما يبدو أن يكون Guacamole حصريًا لموظفي Google الذين يختبرون الوظيفة ، لذلك يجب أن يكون شخص ما قد أفسد عملية الطرح.