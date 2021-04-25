شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من ارتفاع استخدام تطبيقات برامج التجسس بنسبة 93٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء من أن استخدام التطبيقات التي تسمح للمهاجمين بالتجسس عليك وسرقة صورك الشخصية ورسائلك الخاصة زاد بنسبة 93% منذ الإغلاق الأول العام الماضى، حيث وجدت برامج من شركة الأمان Avast أن 165.049 مستخدم لبرنامج أمان Avast عالميًا أجروا تثبيت هذه التطبيقات بين يناير وفبراير من هذا العام، بزيادة قدرها 93% في نفس الوقت في عام 2020.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن Stalkerware هو نوع من البرامج غير الأخلاقية التي تسمح للأشخاص بتتبع موقع شخص ما، دون علم الضحية أو موافقته، وغالبًا ما يتم تثبيته بواسطة شركاء حياة غيورين أو شركاء سابقين أو أشخاص آخرين لديهم إمكانية الوصول إلى الجهاز.

كما أنه يتيح للجاني الوصول إلى الصور الشخصية للضحية ومقاطع الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص واتصالات التطبيقات مثل واتس آب وفيس بوك، بالإضافة إلى التنصت على المكالمات الهاتفية وإجراء تسجيلات سرية للمحادثات عن بُعد.

قال جايا بالو، كبير مسئولي أمن المعلومات بشركة Avast، إن النمو في هذه الأنواع من التطبيقات يمثل مصدر قلق كبير لأنها شكل من أشكال إساءة استخدام التكنولوجيا" التي تزيل الحرية عبر الإنترنت للضحية".

كما أضاف بالو، أنه غالبًا ما يتم تثبيت Stalkerware سراً على الهواتف المحمولة من جانب الأصدقاء والأزواج الغيورين والشركاء السابقين.