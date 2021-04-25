تكنولوجيا: تقرير: قانون الضرائب الأمريكى قد يحد من الاستثمارات فى الأصول الرقمية

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير اخبارية أن إدارة بايدن تخطط لمجموعة من التغييرات المقترحة على قانون الضرائب الأمريكي، بما في ذلك خطة لمضاعفة الضرائب تقريبًا على مكاسب رأس المال إلى 39.6٪ للأشخاص الذين يكسبون أكثر من مليون دولار.

وتراجعت عملة البيتكوين ، وهي العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة، إلى 47.555 دولارًا ، متراجعة إلى ما دون مستوى 50.000 دولار لأول مرة منذ أوائل مارس، كان آخر انخفاض بنسبة 4 ٪ عند 49667 دولارًا وذلك وفقا لما نقله موقع yahoo finance عن رويترز.

انخفض المنافسان الأصغر Ether و XRP بنسبة 3.5٪ و 6.7٪ على التوالي ، في حين أن dogecoin ، الذي تم إنشاؤه كمزحة لمتبني العملة المشفرة الأوائل والذي ارتفع بنحو 8000٪ هذا العام قبل هذه الانتكاسة الأخيرة ، انخفض بنسبة 20٪ عند 0.21 دولار ، وفقًا للسعر وتتبع البيانات CoinGecko.

هزت الخطط الضريبية الأسواق، مما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح في الأسهم وغيرها من الأصول الخطرة ، والتي ارتفعت بشكل كبير على أمل حدوث انتعاش اقتصادي قوي.

قال نيك سبانوس ، مؤسس Bitcoin Center NYC: "مع ارتفاع معدل النمو في سعر البيتكوين ، سيخضع حاملو العملات المشفرة الذين حققوا مكاسب إلى هذه الزيادة الضريبية". ويرى أن البيتكوين ينخفض ​​أكثر في الأيام القادمة.

Bitcoin في طريقها لخسارة 11.3٪ خلال الأسبوع ، وهو أسوأ عرض أسبوعي لها منذ أواخر فبراير. ومع ذلك ، فقد كان لا يزال مرتفعا بنسبة 72٪ خلال العام.

ولكن بينما أضاءت وسائل التواصل الاجتماعي منشورات عن الخطة تضر بالعملات المشفرة ، وشكو المستثمرون الأفراد من الخسائر ، قال بعض التجار والمحللين إن الانخفاضات من المرجح أن تكون مؤقتة.

قال رود فيلتكامب، الرئيس التنفيذي في روبوت تداول العملات المشفرة الآلي Cryptohopper: "لا أعتقد أن خطط ضرائب بايدن سيكون لها تأثير كبير على البيتكوين".

بقي آخرون أيضًا متفائلين بشأن آفاق البيتكوين طويلة الأجل ، لكنهم أشاروا إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى.

قال دون جو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Broctagon Fintech Group: "سيرى المستثمرون انخفاض السعر عبر سوق العملات المشفرة كفرصة لتوسيع محفظتهم من خلال زيادة نفقاتهم الاستثمارية وشراء عملات بديلة جديدة". وأضاف أنه بالنسبة لعملة البيتكوين ، سيرى المستثمرون أنها فرصة لشراء البيتكوين بسعر أقل.

ارتفعت أسهم Coinbase في بورصة العملات المشفرة بنسبة 0.5 ٪ إلى 294.86 دولار في وقت مبكر من التداول في الولايات المتحدة بعد الظهر. شهد الطرح العام لأسهمها في 14 أبريل ارتفاع أسعار البيتكوين إلى 65000 دولار ، قبل أن تتراجع بنسبة 25 ٪ في الأيام التالية.