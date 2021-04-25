هل هناك حياة تختبئ في المريخ؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 01:09 صباحاً - شرعت مركبة ناسا Perserverance في بحثها عن الحياة القديمة على سطح المريخ، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن الحياة قد تكون فعلاً موجودة أسفل المناظر الطبيعية المتربة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

قام فريق في جامعة براون بفحص التركيب الكيميائي للصخور التي انفجرت على سطح المريخ ثم شقت طريقها إلى الأرض، مما وفر رؤية واضحة لقشرة الكوكب الأحمر.

وقرروا أن تلك الصخور ، إذا كانت على اتصال دائم بالماء ، ستنتج الطاقة الكيميائية اللازمة لدعم المجتمعات الميكروبية المشابهة لتلك التي تعيش في أعماق الأرض غير المضاءة.

هذا التفاعل يسمى التحلل الإشعاعي ، والذي يحدث عندما تكسر العناصر المشعة في الصخور الماء إلى ذرات الهيدروجين والأكسجين والتي تحصدها الميكروبات للحصول على الطاقة.

وبما أن هذه النيازك المريخية قد تمثل الغالبية العظمى من قشرة المريخ ، فإن النتائج تشير إلى أن الكثير من سطح الكوكب يمكن أن يكون صالحاً للسكن.

قال جيسي تارناس ، باحث ما بعد الدكتوراه في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، الذي قاد الدراسة أثناء إكمال الدكتوراه في جامعة براون: “إن الآثار الكبيرة هنا لعلم الاستكشاف تحت سطح الأرض هي أنه أينما كان لديك مياه جوفية على سطح المريخ ، هناك فرصة جيدة أن يكون لديك ما يكفي من الطاقة الكيميائية لدعم الحياة الميكروبية تحت سطح الأرض.

“نحن لا نعرف ما إذا كانت الحياة قد بدأت تحت سطح المريخ، ولكن إذا فعلت ذلك، فإننا نعتقد أنه سيكون هناك طاقة كافية للحفاظ عليها حتى اليوم.”

لهذا العمل ، استلهم الفريق من كوكبنا، حيث كانت هناك العديد من الاكتشافات للمناطق الأحيائية الجديدة التي تعيش في أعماق الأرض.

وبسبب عدم وجود ضوء الشمس، تبقى هذه المخلوقات على قيد الحياة عبر المنتجات الثانوية للتفاعلات الكيميائية التي تنتج عندما تتلامس الصخور مع الماء.

إحدى هذه التفاعلات هي التحلل الإشعاعي، والذي يحدث عندما تتفاعل العناصر المشعة داخل الصخور مع الماء المحبوس في مساحة المسام والكسر.

إنّ التفاعل يكسر جزيئات الماء إلى الهيدروجين والأكسجين.

يذوب الهيدروجين المحرر في المياه الجوفية المتبقية ، في حين أن المعادن مثل البيريت تمتص الأكسجين الحر لتشكيل معادن الكبريتات.

تستهلك الميكروبات الهيدروجين المذاب كوقود وتستخدم الأكسجين المحفوظ في الكبريتات “لحرق” هذا الوقود.

تم العثور على هذا النوع من الميكروبات في أماكن مثل منجم كيد كريك في كندا ، حيث تزدهر أكثر من ميل واحد تحت السطح.

بالنسبة للدراسة الجديدة ، أراد الباحثون تحديد ما إذا كانت مكونات الموائل التي يحركها التحلل الإشعاعي يمكن أن تتواجد على سطح المريخ.

لقد جمعوا بيانات من Curiosity rover التابعة لناسا ، والتي لا تزال على سطح المريخ ، ومركبات فضائية أخرى تدور حول الأرض وبيانات من عدد من النيازك المريخية التي تمثل أجزاء مختلفة من قشرة الكوكب الأحمر.

كان الهدف هو العثور على مكونات التحلل الإشعاعي: العناصر المشعة مثل الثوريوم واليورانيوم والبوتاسيوم ؛ معادن كبريتيد يمكن تحويلها إلى كبريتات ؛ ووحدات صخرية ذات مساحة مسامية كافية لاحتجاز الماء.

وجدت الدراسة أنه في عدة أنواع مختلفة من النيازك المريخية ، توجد جميع المكونات في وفرة كافية لدعم الموائل الشبيهة بالأرض.

كان هذا صحيحاً بشكل خاص بالنسبة لـ regolith breccias، وهي النيازك التي تم الحصول عليها من الصخور القشرية التي يزيد عمرها عن 3.6 مليار سنة، والتي وجد أنها تتمتع بأعلى إمكانات لدعم الحياة.

على عكس الأرض ، يفتقر المريخ إلى نظام تكتوني الصفائح الذي يعيد تدوير الصخور القشرية باستمرار. لذلك تبقى هذه التضاريس القديمة دون عائق إلى حد كبير.

يقترح الفريق أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد بشكل أفضل في البحث عن الحياة على سطح المريخ ، ولكن بدلاً من البحث عن علامات قديمة يمكن للخبراء البحث عن مجتمعات في الوقت الحاضر.

يقول الباحثون أنّ الأبحاث السابقة وجدت أدلة على وجود نظام مياه جوفية نشط على سطح المريخ في الماضي، وهناك سبب للاعتقاد بأن المياه الجوفية موجودة اليوم.

وقال أستاذ جامعة براون جاك ماسترد: “إن باطن الأرض يعتبر واحد من الحدود في استكشاف المريخ.

“لقد قمنا بالتحقيق في الغلاف الجوي، ورسم خرائط للسطح بأطوال موجية مختلفة من الضوء، وهبطنا على السطح في نصف دزينة من الأماكن ، ويستمر هذا العمل في إخبارنا بالكثير عن ماضي الكوكب.

“ولكن إذا أردنا أن نفكر في إمكانية الحياة في الوقت الحاضر ، فإن باطن الأرض سيكون المكان المثالي للعمل.”