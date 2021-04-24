شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تسمح أمازون باتصال البائعين مع العملاء مباشرة عبر منصتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر أمازون ميزة جديدة للبائعين تتيح لهم الاتصال بالعملاء مباشرةً عبر البريد الإلكتروني لإخطارهم بأشياء مثل إعلانات المنتجات الجديدة أو المبيعات، ما يعد تغييرا كبيرا عن سياسة Amazon الحالية، والتي تقضي بالحد من مقدار التفاعل بين العملاء والشركات التي تبيع على Amazon، بعيدًا عن حل أشياء مثل المرتجعات أو مشكلات الطلبات بحسب ما نقله موقع the verege.

وفقًا لتقارير CNBC، لن تسمح أداة "Manage Your Customer Engagement" الجديدة للشركات بإرسال رسائل بريد إلكتروني ترويجية إلى العملاء السابقين فقط. سيكون بمقدورهم فقط الاتصال بمستخدمي Amazon الذين اختاروا على وجه التحديد متابعة شركة معينة ، وستكون أمازون (وليس البائعين) هي التي ترسل رسائل البريد الإلكتروني فعليًا.

بشكل حاسم، لا تمنح أمازون البائعين وصولاً إلى معلومات الاتصال الشخصية للعملاء. بدلاً من ذلك ، ستخبر Amazon العلامات التجارية بعدد العملاء الذين اختاروا تلقي رسائل البريد الإلكتروني.

خيار حملة البريد الإلكتروني الجديد هو خدمة مجانية للبائعين ، ولكنه متاح فقط للعلامات التجارية المسجلة من خلال برنامج تسجيل العلامات التجارية من Amazon (قائمة تتضمن أسماء كبيرة مثل Garmin و GoPro و KitchenAid والمزيد).

ولكن يجب أن تكون الأداة الجديدة مفيدة للعلامات التجارية التي تعتمد على متجر أمازون كوسيلة للوصول إلى عملائها من خلال منحهم طريقة جديدة لتكرار المشترين الأكثر حماسًا للمنتجات أو الصفقات الجديدة. ومع ذلك ، قد يرغب العملاء الذين يخشون التعرض لصفقات العلامات التجارية المتعطشة في إلقاء نظرة على الشركات التي يتابعونها حاليًا على أمازون.