تكنولوجيا: "يوتيوب" يتيح للمستخدمين تغيير اسم القناة دون تغيير اسم الحساب فى جوجل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة (يوتيوب) عملاق مقاطع الفيديو، المملوك لشركة (جوجل)، السماح لمنشئي المحتوى عبر المنصة بتغيير اسم القناة الخاصة بهم، من دون تغيير اسم الحساب في جوجل.

ويوفر التحديث الجديد، مزيدًا من المرونة لمنشئي المحتوى الذين قد يفضلون إرسال رسائل بريد إلكتروني باسمهم الفعلي بدلاً من اسم قناتهم على منصة يوتيوب، ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين بتغيير اسم قناتهم وصورتها دون التأثير على حساب جوجل الأصلي الخاص بهم.



وقبل التحديث، كان يتعين على منشئي المحتوى بـ"يوتيوب" تغيير اسمهم ورمزهم لحساب جوجل بشكل كامل، ليكون اسمهم على منصة يوتيوب هو نفس الاسم الذي يرسلون رسائل بريد إلكتروني منه في جي ميل Gmail.