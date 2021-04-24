عطل يصيب تطبيقي “فيسبوك ماسنجر” و”إنستغرام”

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 18 دقيقة

أعلن موقع Downdetector الذي يراقب الانقطاعات في موارد الإنترنت، أن مستخدمي تطبيقي “فيسبوك ماسنجر” و”إنستغرام” في عدد من البلدان، واجهوا مشاكل في تشغيل الخدمات.

ووفقا للموقع: “سجلت أعطال فنية في تشغيل الموارد في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من البلدان الأخرى”.

يشار إلى أن حوالي 68% من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، اشتكوا من تعطل خدمة موجز الأخبار، فيما عانى معظم مستخدمي تطبيق “فيسبوك ماسنجر” من مشاكل في تلقي الرسائل، وذلك بحسب “نوفوستي”.