علوم وتكنولوجيا

عطل يصيب تطبيقي “فيسبوك ماسنجر” و”إنستغرام”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 18 دقيقة

فيسبوك وانستغرام

أعلن موقع Downdetector الذي يراقب الانقطاعات في موارد الإنترنت، أن مستخدمي تطبيقي “فيسبوك ماسنجر” و”إنستغرام” في عدد من البلدان، واجهوا مشاكل في تشغيل الخدمات.

ووفقا للموقع: “سجلت أعطال فنية في تشغيل الموارد في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من البلدان الأخرى”.

يشار إلى أن حوالي 68% من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، اشتكوا من تعطل خدمة موجز الأخبار، فيما عانى معظم مستخدمي تطبيق “فيسبوك ماسنجر” من مشاكل في تلقي الرسائل، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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