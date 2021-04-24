رسمياً.. لينوفو تكشف عن لابتوب ThinkPad X1 Titanium

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2021 8:50 مساءً

أعلنت شركة لينوفو، اليوم السبت، عن إطلاق جهاز ThinkPad X1 Titanium، والذي يتميز بتصميمه الفاخر، مع نموذج يدعم الاتصال بشبكات G5 بسعر يبلغ حوالي 3079 دولارا أمريكيا.

ويتميز جهاز ThinkPad X1 Titanium بتصميم مميز بهيكل مصنوع من التيتانيوم مع الجيل 11 من معالجات إنتل، حيث يتوفر الجهاز بمعالج Core i5 أو i7، كما يدعم الجهاز معايير Intel EVO، مع نموذج يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس G5.

ويتميز جهاز ThinkPad X1 Titanium بخفة الوزن، بفضل التصميم الذي يجمع بين التيتانيوم وألياف الكربون، كما يتميز ThinkPad X1 Titanium أيضا بتصميم رقيق، حيث يأتي بسماكة 11.5مم.

ويصل وزن الجهاز إلى 1.15 كغم.

كما يحتوى جهاز ThinkPad X1 Titanium على شاشة بحجم 13.5 بوصة قابلة للتحول إلى وضع الجهاز اللوحي، وأيضا تدعم الشاشة اللمس، وتتميز بدقة عرض 2.2K، وأبعاد 3:2.

كما يأتي الجهاز مزودا بكرت الشاشة Intel Xe بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بدقة 16 غيغابايت رام، وسعة تخزين 512 غيغابايت، ويضم الجهاز بطارية بقدرة 44.5 واط، كما يدعم الجهاز تقنية التعرف على الوجه.

وبالنسبة للأسعار، تقدم لينوفو نموذج Wi-Fi من ThinkPad X1 Titanium بسعر 2309 دولارات، بينما ينطلق إصدار G 5 بسعر 3079 دولارا، على أن يتوفر الجهاز للطلب المسبق، اليوم، ويبدأ الشحن في 30 من نيسان/ أبريل.