الصين تخطط لبناء نظام دفاعي ضد الكويكبات القريبة من الأرض

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف جانغ كيجيان رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم السبت، عن مناقشات تجريها بلاده حول بناء نظام دفاعي ضد الكويكبات القريبة من الأرض، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه الجهود نحو تحقيق طموحاتها الفضائية على المدى الطويل.

ولم يدل رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية بمزيد من التفاصيل في التصريحات التي أدلى بها في افتتاح الاحتفال بيوم الفضاء الصيني في مدينة نانجينغ في شرق الصين.

وجعلت الصين استكشاف الفضاء أولوية قصوى في السنوات الماضية هادفة إلى تأسيس برنامج يشغل آلاف الرحلات الفضائية سنويا ويحمل عشرات الآلاف من الأطنان من المنقولات والأفراد بحلول عام 2045.

قال جانغ كيجيان رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن الصين ستجري مناقشات حول بناء نظام دفاعي ضد الكويكبات القريبة من الأرض، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه الجهود نحو تحقيق طموحاتها الفضائية على المدى الطويل.

ولم يدل رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية بمزيد من التفاصيل في التصريحات التي أدلى بها في افتتاح الاحتفال بيوم الفضاء الصيني في مدينة نانجينغ في شرق الصين.

وجعلت الصين استكشاف الفضاء أولوية قصوى في السنوات الماضية هادفة إلى تأسيس برنامج يشغل آلاف الرحلات الفضائية سنويا ويحمل عشرات الآلاف من الأطنان من المنقولات والأفراد بحلول عام 2045.