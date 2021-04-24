تكنولوجيا: أحدث التسريبات المصورة تستعرض تصميم ومواصفات Realme Watch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إصدار Realme المرتقب من الساعات الذكية Realme Watch 2 في تسريبات مصورة كشفت عن تصميم الساعة الذكية والمواصفات التي تنطلق بها قريباً للأسواق.

تكشف الصور الإعلامية ثلاثية الأبعاد لساعة Realme Watch 2 الذكية عن تصميم كلاسيكي لسوارة المعصم، كما تشير التسريبات إلى أن Realme ستقدم إختيارات أكثر في سوارات المعصم عند إطلاقها رسمياً.

كما أوضحت التسريبات التي نشرت عبر @iamshresthraj أن ساعة Realme Watch 2 الذكية تأتي بنموذج رقم RMW2008 وشاشة TFT ملونة بحجم 1.4 إنش، ودقة عرض 320 في 320 بيكسل.

أيضاً يدعم الساعة الذكية بطارية بقدرة 160mAh بعمر شحن يستمر حتى 12 يوم، كما تؤكد التسريبات على أن الساعة الذكية تدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تأتي بتقنية البلوتوث 5.0 LE.

كما تتميز ساعة Realme Watch 2 بقياسات 257.6 في 35.7 في 12.2مم، كما تدعم العمل مع الهواتف المميزة بنظام تشغيل الأندوريد 5.0 فما فوق، ومن المقرر أن تدعم الساعة الذكية رصد معدل الأكسجين في الدم، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، كما تدعم تنبيهات، مع دعم التحكم في تشغيل الموسيقى، وتدعم تتبع نشاط المستخدم في 90 نمط رياضي.

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