تكنولوجيا: هاتف Mi Mix Fold ينجح في تخطي إختبارات طي الهاتف حتى 400000 مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة شاومي قد قدمت هاتفها القابل للطي Mi Mix Fold رسمياً منذ شهر تقريباً، واليوم تؤكد الشركة بشكل رسمي على أن الهاتف نجح في تخطي إختبارات كفاءة طي الشاشة حتى 400000 مرة.

تواجه الإصدارات القابلة للطي من الهواتف الذكية العديد من الإختبارات بعد إطلاقها للتأكد من قوة وكفاءة التصميم مع الإستخدام اليومي، ولقد كُشِف اليوم عن نتيجة إختبارات هاتف شاومي القابل للطي Mi Mix Fold.

ولقد نجح الهاتف في الإستمرار بتصميم قوي عند الطي حتى 400000 مرة، أي أن الهاتف يمكن أن يدعم المستخدم بتصميم جيد وآلية طي بكفاءة حتى 10 سنوات من الإستخدام.

أيضاً تم إجراء الإختبارات في بث مباشر في الصين والذي إستمر حتى 7 أيام، لتأكيد كفاءة تصميم Mi Mix Fold في آلية الطي تحت ظروف إستخدام مكثف، لذا من المتوقع أن يدعم الهاتف المستخدم بآداء جيد مع الإستخدام التقليدي في عملية الطي على مدار اليوم.

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