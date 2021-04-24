شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة مراقبة الخصوصية فى الاتحاد الأوروبى تطالب بحظر تقنية التعرف على الوجوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، المشرف الأوروبي على حماية البيانات (EDPS)، إنه يجب حظر تقنية التعرف على الوجوه في أوروبا بسبب "التدخل العميق وغير الديمقراطي" في الحياة الخاصة للناس، حيث تأتي التعليقات بعد يومين من اقتراح المفوضية الأوروبية مشروع القواعد التي تسمح باستخدام التعرف على الوجه للبحث عن الأطفال أو المجرمين المفقودين وفي حالات الهجمات الإرهابية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتعد مسودة القواعد، التي يجب طرحها مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، محاولة من قبل المفوضية لوضع قواعد عالمية للذكاء الاصطناعي، وهي تقنية تهيمن عليها الصين والولايات المتحدة، وقالت هيئة مراقبة الخصوصية إنها تأسف لأن المفوضية لم تستجب لدعوتها السابقة لحظر التعرف على الوجه في الأماكن العامة.

وقالت في بيان "من الضروري اتباع نهج أكثر صرامة بالنظر إلى أن التعرف على القياسات الحيوية عن بعد، حيث قد يساهم الذكاء الاصطناعي في تطورات غير مسبوقة، يمثل مخاطر عالية للغاية للتدخل العميق وغير الديمقراطي في الحياة الخاصة للأفراد".

وأضافت "ستركز EDPS بشكل خاص على وضع حدود دقيقة لتلك الأدوات والأنظمة التي قد تشكل مخاطر على الحقوق الأساسية لحماية البيانات والخصوصية."

وقد أثارت مقترحات اللجنة انتقادات من جماعات الحقوق المدنية، التي تشعر بالقلق إزاء الثغرات التي قد تسمح للحكومات الاستبدادية بإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لتضييق الخناق على حقوق الناس.