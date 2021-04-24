شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصور فلكى يلتقط أوضح مشهد على الإطلاق للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط المصور الفلكي أندرو مكارثي أوضح صورة للشمس، المكونة من 100000 صورة مأخوذة من الأرض، تكشف النجم بتفاصيل معقدة، بما في ذلك التوهج الشمسي للهيكل، جيث قال المصور الفلكي أندرو مكارثي إن صورة الشمس كانت واحدة من أوضح الصور التي التقطها للنجم، حيث وصلت إلى 230 ميجا بكسل.



الشمس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظل مكارثي يصور الشمس والقمر لمدة ثلاث سنوات، لكن هذا الشهر، واجه التحدي الأكثر تميزًا حتى الآن، وذلك باستخدام تلسكوب شمسي جديد فائق الدقة، حيث وضع المصور من كاليفورنيا آلاف الصور فوق بعضها البعض لالتقاط الشمس بتفاصيلها.

تُظهر الصورة الضخمة، التي تبلغ 230 ميجابكسل، الشمس المستديرة متوهجة بلون أحمر عميق ومثير ومظلل على سماء مظلمة.



تفاصيل صورة الشمس

كما أن الصورة المدمجة واضحة جدًا لدرجة أنه حتى البلازما الموجودة على الحافة الخارجية للشمس يمكن رؤيتها، وهي توجد في الجو مثل اللهب.

كان علي مكارثى أن يلتقط ما يقرب من 100000 صورة فردية للشمس، بمعدل حوالي 100 صورة في الثانية لالتقاط التفاصيل المذهلة، وقال: "كنت مسرورًا جدًا بالنتيجة النهائية".



صورة الشمس الأوضح على الإطلاق

وأضاف مكارثى، لم أكن متأكدًا مما إذا كانت الصورة ستظهر بشكل جيد، حيث أن تجميع صورة كبيرة للشمس معًا يأتي مع تحديات فريدة لم اتعامل معها من قبل.

كما تم التقاط هذه الصور قبل الظهر بقليل، عندما كانت الشمس عالية في السماء، بينما كان الجو لا يزال هادئًا نسبيًا، ومن خلال التقاط تفاصيل عن قرب للسطح باستخدام هذا الجهاز، الذي تم توقيته عندما كان الغلاف الجوي ساكنًا جدًا، تمكن مكارثى من إنتاج تفاصيل دقيقة.