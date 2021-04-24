تكنولوجيا: اليوتيوب يقدم إختيار جديد في إعدادات دقة العرض لتطبيقات الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت منصة يوتيوب في طرح إعدادات دقة فيديو جديدة لتطبيقات Android و iOS، حيث قدمت تطبيقات الهاتف حتى الآن قائمة بدقة لتشغيل الفيديو إلى جانب خيار تلقائي، والذي سمح للتطبيق بضبط جودة الفيديو تلقائيًا اعتمادًا على سرعة اتصالك بالإنترنت.

ولكن الآن، سترى حوالي أربعة خيارات من ضمن قائمة الجودة للفيديو؛ Auto و Higher picture quality و Data saver و Advanced. ويعمل Auto بشكل تلقائي كما كان من قبل، بينما يستخدم إعداد Higher picture quality أي “جودة الصورة الأعلى” بيانات أكثر لبث جودة أفضل.

ومن ناحية أخرى، يستهلك موفر البيانات Data Saver بيانات أقل ومن المفترض أن يقلل الدقة إلى 480 بكسل.

أما عن Advanced، فهو الخيار الذي ستجد فيه قائمة درجات دقة الفيديو للتشغيل، ولكن من الجدير بالذكر أن التغييرات التي يتم تجربتيها تنطبق فقط على الفيديو الحالي، على الرغم من أن لديك خيار تعيين جودة الفيديو الافتراضية لجميع مقاطع الفيديو من خلال التوجه إلى قائمة الإعدادات> تفضيلات جودة الفيديو. يمكنك تعيين الإعدادات الافتراضية لكل من شبكات الجوال وشبكات Wi-Fi.

ومع ذلك، لا يمكنك تعيين دقة معينة كإعداد افتراضي لجميع مقاطع الفيديو نظرًا لأن الخيار Advanced غير متاح ضمن قائمة تفضيلات جودة الفيديو.

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