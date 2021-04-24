شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يحتفل بذكرى انطلاقه الحادية والثلاثين بصورة نجم عملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفلكيون تلسكوب هابل الفضائى تجاه نجم عملاق يسمى AG Carinae، حيث التقط صورة جديدة لهذا النجم، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين على إطلاق التلسكوب، وظهر النجم في هذه الصورة وهو في صراع بين الجاذبية والإشعاع لتجنب التدمير الذاتي، وكان محاط بقشرة متوسعة من الغاز والغبار، تُعرف أيضًا باسم السديم، والتي تشكلت بفعل الرياح القوية للنجم العملاق.



المنطقة المحيطة بالنجم ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبلغ عرض هذا السديم المحيط بالنجم حوالي خمس سنوات ضوئية، وتم إنشاء الهيكل الضخم المحيط بـ AG Carinae من واحد أو أكثر من الانفجارات العملاقة منذ عدة آلاف من السنين، حيث تم نفخ الطبقات الخارجية للنجم في الفضاء، وبلغت كتلة المادة المطرودة ما يقرب من 10 أضعاف كتلة شمسنا. وهذه النجوم هي من بين أضخم النجوم وأكثرها سطوعًا، حيث تعيش لبضعة ملايين من السنين فقط - مقارنة بعمر نجمنا البالغ 10 مليارات سنة.

نجم عملاق

وكان تم إطلاق مشروع هابل، وهو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ، لمدار أرضي منخفض في عام 1990 ويلتقط "صورة عيد ميلاد" لجسم بعيد كل عام.

يبلغ عمر AG Carinae بضعة ملايين من السنين، ويوجد على بعد 20000 سنة ضوئية داخل مجرتنا درب التبانة، ومن المتوقع أنه سيعيش لمدة تصل إلى ستة ملايين سنة.

يُعتقد أن النجم أكبر بحوالي 70 مرة من كتلة الشمس ويضيء أكثر من نجمنا بمليون مرة، كما أن الانفجارات الرئيسية مثل تلك التي أنتجت السديم الظاهر في صورة هابل الجديدة تحدث عدة مرات، وتنطلق عندما يكون في خطر التدمير الذاتي.

كما أنه بسبب أشكالها الهائلة ودرجات الحرارة الفائقة الحرارة، فإن النجوم المتغيرة الزرقاء المضيئة مثل AG Carinae تخوض معركة مستمرة للحفاظ على الاستقرار.