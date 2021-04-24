شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أداة Classroom Pen 2 الجديدة من مايكروسوفت للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة مايكروسوفت لطرح قلم جديد للاستخدام فى الفصل الدراسى يسمى Classroom Pen 2، الذى يتوفر فى 27 أبريل ويتم بيعه مباشرة إلى المدارس، حيث كانت الشركة قد أطلقت أول قلم Classroom فى عام 2019، وبيع هذا القلم مقابل 39.99 دولار لكل وحدة.

وكان هذا القلم متوافق مع أى جهاز يدعم بروتوكول MPP، بما فى ذلك عدد من الأجهزة التى لا تعمل بنظام ويندوز، فيما تبيع مايكروسوفت Classroom Pen 2 للمدارس فى عبوات تتضمن 20 قلمًا، ووفقًا لتدوينة مايكروسوفت، يبدو أن هذا القلم قد جرى تحسينه بالنسبة لأجهزة Surface Pro و Surface Go من مايكروسوفت فقط، ولم يتم ذكر أجهزة ويندوز الأخرى.

وتوضح مايكروسوفت أن القلم لديه تصميم محسن بالمقارنة مع النموذج السابق، وذلك بالرغم من أن الإعلان لا يشارك الكثير من التفاصيل، ويبدو أن Classroom Pen 2 يأتى بلون مختلف ويحتوي على مشبك قلم لإرفاقه بغطاء Surface Type Cover.

ويحتوي القلم على زرين، كما إنه يشترك فى بعض الميزات الخاصة بالفصل الدراسى مع قلم Classroom Pen، ويجرى بيع القلم مع أطراف بديلة لرأس القلم وبطاريات ويتضمن فتحة، بحيث يمكن للمدرسين ربط سلسلة من خلالها لربط القلم بجهاز Surface.

ويمكن أن يكون دعم القلم الإلكترونى أمرًا ضروريًا للطلاب الذين يرغبون فى رسم الرسوم البيانية وتدوين الملاحظات عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، فيما تساعد الكتابة بالحبر الرقمى المدارس والمؤسسات على تعزيز الاستدامة من خلال تقليل استخدام الورق والطابعة.