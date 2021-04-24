تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Ryzen و Air 15 Ryzen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو اليوم عن الإصدارات الجديدة من سلسلة أجهزة Xiaoxin التي تنطلق بمعالجات Ryzen، وسعر يبدأ من 646 دولار.

ينطلق Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Ryzen ببعض التحسينات التي تشمل دقة 2.2K في الشاشة أو 2240 في 1400 بيكسل، مع حجم 14 إنش، في تصميم معدني لهيكل الجهاز المميز بسماكة 15.9مم، كما يتميز الجهاز بوزن 1.41 كجم، وينطلق باللون الرمادي.

أيضاً تتميز الشاشة بأبعاد 16:10، ونسبة سطوع 300 nit، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، كما تدعم الشاشة حفض تأثير اللون الأزرق مع تعتيم DC لحماية العين.

كما يدعم جهاز Xiaoxin Air 14 Plus 2021 معالج AMD Ryzen R5 5600U مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، وكرت شاشة NVIDIA GeForce MX450 GDDR6.

وينطلق الجهاز بمنفذ USB-C الذي يدعم المستخدم في نقل البيانات أو إتصال شاشة خارجية وللشحن PD، كما يتضمن HDMI، مع فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة SD بحجم كامل.

أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 56.5Wh، لدعم تشغيل محتوى الفيديو بدقة 1080 بيكسل حتى 13.7 ساعة، كما ينطلق الجهاز بشاحن بقدرة 65W يدعم تقنية الشحن السريع، ومن المقرر أن يبدأ سعر الجهاز من 769 دولار.

وينطلق جهاز Xiaoxin Air 15 Ryzen بحجم شاشة 15.6 إنش، مع تصميم نحيف لإطارات الشاشة في الجهات الأربعة، وشاشة مضادة للتوهج، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، كما تدعم الشاشة تعتيم DC.

وتتميز الكاميرة في Xiaoxin Air 15 Ryzen بغطاء يدعم حماية خصوصية المستخدم، ويتوفر النموذج الأول من الجهاز بمعالج a Ryzen 7 5700U وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت، بسعر 708 دولار.

كما يأتي النموذج الأخر بمعالج AMD Ryzen 5 5500U وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، بسعر 646 دولار.

أيضاً يضم الجهاز منفذ USB C لنقل البيانات، والفيديو، وشحن PD، كما تقدم البطارية المميزة بقدرة 70Wh عمر شحن يصل إلى 20.4 ساعة عند تشغيل الفيديو.

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