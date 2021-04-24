تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن جهاز ThinkPad X1 Titanium بتصميم فاخر وسعر 2309 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو اليوم في السوق الصيني عن جهاز ThinkPad X1 Titanium، الذي ينطلق بتصميم فاخر، مع نموذج يدعم الإتصال بشبكات 5G وسعر يبدأ من 2309 دولار.

يتميز ThinkPad X1 Titanium بتصميم أنيق من التيتانيوم مع الجيل 11 من معالجات إنتل، حيث يتوفر الجهاز بمعالج Core i5 أو i7، أيضاً يدعم الجهاز معايير Intel EVO، مع نموذج يدعم الإتصال بشبكات 5G.

أيضاً يدعم التصميم الذي يجمع بين التيتانيوم وألياف الكربون الجهاز بوزن أخف كما يتميز ThinkPad X1 Titanium بتصميم نحيف، حيث يأتي بسماكة 11.5مم، ويصل وزن الجهاز إلى 1.15 كجم.

كما يتميز ThinkPad X1 Titanium بحجم شاشة 13.5 إنش تدعم التحول إلى وضع الجهاز اللوحي، أيضاً تدعم الشاشة اللمس، وتتيمز بدقة عرض 2.2K، وأبعاد 3:2.

وتقدم لينوفو الجهاز مع كرت الشاشة Intel Xe وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة SSD، أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 44.5Wh، كما يدعم الحاسب الدفتري تقنية التعرف على الوجه.

يذكر أن لينوفو تقدم نموذج Wi-Fi من ThinkPad X1 Titanium بسعر 2309 دولار، بينما ينطلق إصدار 5G بسعر 3079 دولار، على أن يتوفر الجهاز للطلب المسبق اليوم ويبدأ الشحن في 30 من أبريل.

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