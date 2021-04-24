شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبسولة "دراجون كرو" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت كبسولة "دراجون كرو" التابعة لمجموعة "سبايس إكس" التي تتولى نقل الطواقم البشرية إلى محطة الفضاء الدولية لحساب (ناسا)، وقد شارك في هذه المهمة رائد الفضاء شين كيمبرو، وميجان ماك آرثر، من وكالة ناسا وتوماس بيسكيت، من وكالة الفضاء الأوروبية، وأكيهيكو هوشيد من وكالة الفضاء اليابانية، بحسب ما نشرت وكالة "ناسا" عبر قناتها على "يوتيوب".

وتم بث وصول هذه الكبسولة بشكل مباشر عبر فيديو تظهر فيه وهي تلتحم بمحطة الفضاء الدولية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المهمة ستة أشهر.

على جانب آخر، قال رئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إن هذه المؤسسة مستعدة لنقل رواد الفضاء الروس إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية المأهولة Crew Dragon، وأضاف إيلون ماسك، في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق مركبة Crew Dragon مع 4 رواد فضاء إلى المحطة الدولية: "بالطبع، سيكون من دواعي الشرف لنا أن ننقل رواد الفضاء الروس على متن Crew Dragon".

وأكد ماسك أنه ليست لديه أي معلومات، حول سبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النقل المتبادل لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبات "سويوز" الروسية، وCrew Dragon الأمريكية.