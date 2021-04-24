شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تساعد العمال فى الحصول على لقاحات Covid-19 فى مكاتبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أبل إنها بدأت برنامجًا لمساعدة الموظفين في الحصول على لقاحات COVID-19 في مكاتبها، فيما قالت متحدثة باسم شركة آبل إن الشركة تعمل مع سلسلة من الصيدليات كبائع لها وستفتح موقعًا إلكترونيًا لعمالها للتسجيل في المواعيد.

وتعد Apple واحدة من أولى الشركات الكبيرة في وادي السيليكون التي أطلقت برنامجًا لمساعدة العمال في الحصول على التطعيم، فيما أصبح دويتشه بنك إيه جي في وقت سابق من هذا الشهر أول بنك كبير في نيويورك يقول إنه سيقدم لقاحات COVID-19 للموظفين في مكاتبه.

وفي الشهر الماضي، بدأت شركة أمازون بتقديم اللقاحات في الموقع لموظفي الخطوط الأمامية، بدءًا من ميزوري ونيفادا وكانساس.

على جانب آخر قالت شركة أبل إنها ستعفي تطبيقات الفصول الدراسية وتطبيقات الفعاليات عبر الإنترنت من دفع رسوم متجر التطبيقات الإلزامية بنسبة 30٪.

وقالت الشركة عبر موقع الويب الرسمي لمطوري أبل: "مع استمرار العالم في التعافي من الوباء، نود دعم المجتمعات التي لا تزال تقدم خدمات رقمية بدلاً من الأحداث الجماعية الشخصية من خلال تمديد الموعد النهائي أكثر 31 ديسمبر 2021".

وفي العام الماضي، من أجل دعم التطبيقات التي قامت بتكييف الخدمات من الخدمات الشخصية إلى الخدمات الرقمية بسبب جائحة COVID-19، أجلت أبل مؤقتًا شرط تقديم خدمات أحداث جماعية مدفوعة عبر الإنترنت، وقد كان الموعد النهائي حتى يونيو 2021 لكن أبل قامت الآن بتمديده لمدة ستة أشهر.