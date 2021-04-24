الآن … سناب شات يصبح أكثر انتشارا عبر أندرويد

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 03:17 مساءً - حصدت شركة سناب فوائد إنشاء تطبيق سناب شات لنظام أندرويد بكامل الإمكانات، حيث أعلنت الشركة في تقرير أرباحها أن قاعدة مستخدميها تستخدم في الغالب نظام أندرويد بدلاً من iOS.

وأظهر التقرير مدى شعبية التطبيق لمستخدمي أندرويد، حيث تستمر قاعدة مستخدمي أندرويد الإجمالية في النمو.

وخلال الربع الأول من عام 2021، وصل عدد مستخدمي سناب شات إلى 280 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة قدرها 22 في المئة على أساس سنوي.

ووصف الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل اللحظة التي تجاوز فيها مستخدمو أندرويد مستخدمي iOS بأنها علامة بارزة تعكس القيمة الطويلة الأجل للاستثمار الذي قامت به الشركة من خلال إعادة بناء تطبيق أندرويد.

وقال شبيجل: تعمل الغالبية العظمى من الهواتف الذكية في العالم بنظام أندرويد، وأصبحت قاعدة مستخدمي أندرويد لدينا الآن أكبر من قاعدة مستخدمي iOS لدينا.

وكانت الشركة قد أطلقت سناب شات في الأصل عبر نظام التشغيل iOS فقط وأصدرت تطبيق أندرويد للمرة الأولى في عام 2012.

مع ضعف تطبيق أندرويد، خسر سناب شات مستخدمي أندرويد، وانتقد مستخدمو أندرويد الشركة بشدة بسبب الأداء الضعيف للتطبيق.

ولم تتمتع التجربة بالجودة نفسها لتطبيق iOS، مما دفع أصحاب هواتف أندرويد إلى ترك المنصة.

وأمضى الفريق فيما بعد أكثر من عام في إعادة بناء التطبيق لجعله على قدم المساواة مع نظيره في iOS.

وتغيرت الأمور عندما أصدرت الشركة النسخة المجددة من التطبيق في عام 2019، مما جعله أكثر فاعلية ومتاح للمستخدمين العالميين.

وتقول الشركة: إن نموها دفعها أيضًا إلى الاستثمار في المحتوى في الخارج، وسلط شبيجل الضوء على برنامج Snap Original الذي أطلقته الشركة في الهند في شهر مارس، بالإضافة إلى جهودها لتحسين دعم اللغة وتوطين الميزات.

ومن المثير للاهتمام، أن التطبيقات الاجتماعية الجديدة، مثل كلوب هاوس على وجه الخصوص، تستمر في العمل عبر iOS في البداية، مما يجعلها تضحي بسوق أندرويد المحتمل محليًا وخارجيًا.

واستثمرت شركات، مثل: سامسونج وكوالكوم، بكثافة لتوفير هواتف 5G بأسعار معقولة، ويتم إطلاق المزيد من هواتف أندرويد الرخيصة باتصال 5G، مما يجعل تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل سناب شات، أكثر قابلية للوصول.