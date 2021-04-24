تكنولوجيا: Oppo تؤكد على دعم هاتفها المرتقب Oppo K9 5G برقاقة معالج Snapdragon 768G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي مؤخراً للكشف عن تفاصيل جديدة لهاتفها المرتقب Oppo K9 5G، حيث أكدت على دعم الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 768G.

تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة، الذي ينطلق قريباً بعنوان Oppo K9 5G، كما تكشف الشركة خلال الحدث عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية، مع سوارة ذكية.

أيضاً ينطلق هاتف Oppo K9 5G خلال الفترة القادمة بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

كما أكدت Oppo في إعلانها التشويقي الجديد على دعم الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 768G، أيضاً يتميز الهاتف بسماكة 7.9مم، ووزن 172 جرام، كما يتضمن الهاتف نظام تبريد سائل مع غرف حرارية لدعم الهاتف بآداء أفضل.

ولقد إستعرضت تسريبات سابقة بعض من مواصفات هاتف Oppo K9 5G حيث يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً يأتي هاتف Oppo K9 5G بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تقدم Oppo الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف رسمياً خلال الأيام المقبلة.

المصدر

اعلان





