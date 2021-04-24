انت الان تتابع خبر ناسا: التحام الكبسولة 'كرو دراجون' بمحطة الفضاء الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بدأت كبسولة “كرو دراجون” التابعة لمجموعة “سبايس إكس” ، اليوم السبت، عملية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، وفق ما أظهرته مشاهد البث الحي التي ينقلها تلفزيون وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).