انت الان تتابع خبر ناسا: التحام الكبسولة 'كرو دراجون' بمحطة الفضاء الدولية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بدأت كبسولة “كرو دراجون” التابعة لمجموعة “سبايس إكس” ، اليوم السبت، عملية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، وفق ما أظهرته مشاهد البث الحي التي ينقلها تلفزيون وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).
وبدأت المرحلة الأولى من الالتحام قرابة الساعة 05,08 بتوقيت شرق الولايات المتحدة 05,10 بتوقيت جرينتش على ارتفاع 424 كيلومتراً فوق المحيط الهندي.
وصلت كبسولة سبيس إكس المعاد استخدامها وعلى متنها 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية يوم السبت، وهي ثالث رحلة تاكسي في الفضاء في أقل من عام لشركة إيلون ماسك.
وصلت كبسولة سبيس إكس المعاد استخدامها وعلى متنها 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية يوم السبت، وهي ثالث رحلة تاكسي في الفضاء في أقل من عام لشركة إيلون ماسك.