تكنولوجيا: Asus تحدد يوم 12 من مايو للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Zenfone 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Asus موعد الحدث القادم الذي ينطلق في 12 من شهر مايو المقبل، والذي تكشف فيه الشركة عن سلسلة هواتف Zenfone 8.

نشرت Asus إعلان تشويقي مؤخراً كشفت من خلاله عن موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Zenfone 8، كما أكد الإعلان التشويقي على أن الإصدارات الجديدة تأتي بحجم أصغر.

أكدت شركة Asus في تصريحات مؤخراً على أن هاتفها القادم Zenfone 8 يأتي بحجم أصغر وآداء أقوى، حيث يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن Asus تخطط لإطلاق هاتف Zenfone 8 Mini في سلسلة هواتفها المرتقبة، على أن يأتي هذا الإصدار بأصغر حجم في سلسلة هواتف Zenfone 8.

يذكر أن التسريبات لم تقدم تفاصيل أكثر حول الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف Zenfone 8، كما لم توضح عدد الإصدارات المقدمة من Asus في الحدث المقرر عقده في 12 من مايو ، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الحدث المرتقب.

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