تكنولوجيا: Garmin تطلق ساعة Venu 2 بعمر أطول للبطارية وسعر 400 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Garmin عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Venu 2 التي تنطلق باثنان من الأحجام بعنوان Venu 2 وVenu 2S والتي تتميز بعمر أطول للبطارية وسعر 400 دولار.

تنطلق ساعة Venu 2 الذكية بشاشة AMOLED للمرة الأولى، مع اثنان من النماذج من الساعة الذكية، حيث يتميز النموذح الأول Venu 2 بقياس 45 مم وحجم شاشة 1.3 إنش ودقة عرض 416 في 416 بيكسل، بينما يأتي النموذح الثاني Venu 2S بحجم 40مم وحجم شاشة 1.1 إنش، ودقة عرض 360 في 360 بيكسل، كما تدعم الساعة الذكية نمط Always On.

أيضاً يدعم الساعة الذكية طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3، كما يتميز الإطار المحيط بالزجاج بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما يأتي التصميم الخلفي من الفايبر والبولمير، كما تدعم الساعة الذكية مقاومة المياه 5 ATM.

كما تم ترقية البطارية في ساعة Venu 2 الذكية عن إصدار الشركة السابق، حيث يأتي نموذج 45مم بعمر شحن يستمر حتى 11 يوم، بينما يدعم النموذج المميز بحجم 40 مم عمر شحن يصل إلى 10 أيام، وهي ترقية مضاعفة للإصدار السابق المميز بحجم 43مم والذي جاء بعمر شحن 5 أيام فقط.

ويدعم هذا الإصدار أيضاً نقطة التسويق الأولى المميزة لسلسلة Venu من الساعات الذكية، حيث تأتي الساعة بنظام تتبع GPS، كما تدعم الساعة الذكية ميزة الشحن السريع، حيث يمكن شحن الساعة الذكية لمدة 10 دقائق لعمر شحن يصل إلى يوم واحد مع نمط الهاتف، أو ساعة مع نظام GPS.

كما تدعم الساعة الذكية GPS و GLONASS وأيضاً Galileo، وتتضمن بوصلة، كما تأتي الساعة بمقياس، أيضاً تتميز ساعة Venu 2، بمستشعر Elevate V4 بصري جديد لرصد معدل ضربات القلب، كما تدعم تتبع أنشطة رياضية جديدة للمستخدم تشمل التسلق في الداخل، أو تسلق الجبال والسير لمسافات طويلة.

تتضمن ساعة Venu 2 ترقية أيضاً في نظام تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، الذي يعمل الآن على تحديد جودة النوم وفقاً لضربات القلب، والتنفس، والأكسجين، وأيضاً الإجهاد.

أيضاً تعمل الساعة على رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع، مع تتبع معدل التنفس، وتشبع الأكسجين في الدم، ونسبة الرطوبة.

يمكن أيضاً لساعة Venu 2 أن تتلقى إشعارات الرسائل من الهاتف، ويمكن لمستخدمي هواتف الأندوريد الرد مباشرة على الرسائل من الساعة الذكية، كما تقدم للمستخدم تنبيهات مع التقويم، ومعلومات عن الطقس، وتدعم تحميل أوجه للساعة الذكية، كما تدعم تخزين ما يصل إلى 650 أغنية من Spotify، أوAmazon أو Deezer بفضل سعة تحزين 7 جيجا بايت.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Garmin Venu 2 أو Venu 2S عبر موقع garmin الرسمي بسعر 400 دولار أو 400 يورو.

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