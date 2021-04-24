شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على حقيقة تسريب بيانات جديدة لفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "india news republic"، تمكن باحثان أمنيان من العثور على ثغرة "فيسبوك" الجديدة، بشراء 200 حساب مزيف على "فيسبوك" بمبلغ زهيد.
وقاما الباحثان بعد ذلك بإدخال ملفات تعريف الارتباط، لأداة تسمى Facebook Email Search v1.0 تربط حسابات فيسبوك بعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بها، ووجد الباحثان أنه حتى إذا حدد المستخدمون عدم مشاركة معرف البريد الإلكتروني الخاص بحساباتهم مع الآخرين ستتمكن الأداة من الوصول إليه عبر المعرف الذي تم تسريبه.
وصرح المتحدث باسم "فيسبوك" بعد الكشف عن النتائج التي توصل إليها الباحث بشأن الثغرة الجديدة، قائلا "إن الشركة تقدر مشاركة الباحث للمعلومات ونتخذ الإجراءات الأولية للتخفيف من هذه المشكلة بينما نتابع لفهم النتائج التي توصل إليها بشكل أفضل".
وزعمت متحدثة باسم الشركة الأمريكية أن "فيسبوك" أغلقت تقرير مكافأة الأخطاء لهذه الثغرة "عن طريق الخطأ قبل توجيهه إلى الفريق المناسب"، وأكدت أن الشركة تتخذ خطوات أولية لتصحيح ما تم الإبلاغ عنه، ولكن من غير المعروف حاليا ما إذا كان قد جرى استخدام الخطأ.
ويشار إلى أن شركة "فيسبوك" تأثرت بثغرة تقنية أدت إلى كشف أرقام هواتف أكثر من 500 مليون من مستخدمي الموقع خلال الشهر الماضي، بينهم رقم هاتف رئيسها التفيذي مارك زوكربيرج.