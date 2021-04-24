شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يفرض تويتر رسوم على بعض خدماته؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن Twitter يستكشف ميزات مثل تقديم الإكرامية لمنح الأشخاص طريقة للدفع لمستخدمي تويتر، وذلك بعدما شاركت باحثة التطبيق Jane Manchun Wong صوراً يومي الخميس والجمعة الماضية تُظهر أن Twitter يمكن أن يقدم زرًا يقلب على ملفات تعريف المستخدمين وفقا لما نقله موقع the verege.

وللتأكد من ذلك على المستخدم التحقق من زر النقد الأزرق الصغير أسفل العلامة المائية "wongmjane" في الجهة اليسرى، حيث يُظهر خيارات تتيح لك الإكرامية عبر Bandcamp ، تطبيق Cash (من صنع Square ، والذي يعتبر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي كرئيس تنفيذي لها.

ووجدت Wong أيضًا دليلًا في شهر مارس على أن Twitter يعمل على ميزة "Tip Jar" في Twitter Spaces ، وهي غرف الصوت الاجتماعي التي تشبه Clubhouse للشركة وفقا لتغريدة لها.

كانت Clubhouse قد قدمت ميزة المدفوعات المباشرة الخاصة بها في الخامس من أبريل .

تظهر لقطات الشاشة فى ملفات Wong زر أسود بدلاً من زر أزرق، فضلا عن تصاميم يختبرها تويتر تتيح تحصيل رسوم من المتابعين حتى يتمكنوا من الوصول إلى محتوى إضافي.

لم يعلن Twitter رسميًا عن ميزة البقشيش، لذلك ليس هناك ما يضمن أن تقوم الشركة بنشرها علنًا. حتى لو حدث ذلك، فليس من الواضح وجود قيود على من يمكنه وضع زر البقشيش في ملفه الشخصي.

ويبدو أنه من الممكن أن تكون الميزة مغلقة بطريقة ما ، مما قد يتطلب منك أن يكون لديك عدد معين من المتابعين أو أن يتم التحقق من صحتها.