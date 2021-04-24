شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لإطلاق الجزء الأساسى لمحطتها الفضائية المأهولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتبعا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة فإن "جميع المعدات المطلوبة لعملية إيصال الوحدة المذكورة إلى مدارها المطلوب على أتم الجهوزية، ومن المفترض أن يخضعها الخبراء لاختبارات إضافية قبل وقت قصير من عملية الإطلاق".
ولإنشاء محطتها الفضائية الجديدة تخطط الصين لتنفيذ 11 عملية إطلاق فضائي خلال العامين القادمين، والوحدة الأساسية لهذه المحطة والتي تزن 22.5 طن من المفترض أن ترسل إلى مدارات الأرض في 29 أبريل الجاري، وبعدها سيتم إرسال مختبرين و4 وحدات مأهولة لتلتحم بها.
ومن المفترض أن تباشر المحطة المذكورة عملها كمحطة مأهولة عام 2022، لتعمل في الفضاء لمدة 10 سنوات في مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، لتخصص للأعمال والبحوث العالمية المشتركة.