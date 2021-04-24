شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعفي التطبيقات التعليمية واجتماعات الفيديو من الرسوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أبل إنها ستعفي تطبيقات الفصول الدراسية وتطبيقات الفعاليات عبر الإنترنت من دفع رسوم متجر التطبيقات الإلزامية بنسبة 30٪.

وقالت الشركة عبر موقع الويب الرسمي لمطوري أبل: "مع استمرار العالم في التعافي من الوباء، نود دعم المجتمعات التي لا تزال تقدم خدمات رقمية بدلاً من الأحداث الجماعية الشخصية من خلال تمديد الموعد النهائي أكثر 31 ديسمبر 2021".

وفي العام الماضي، من أجل دعم التطبيقات التي قامت بتكييف الخدمات من الخدمات الشخصية إلى الخدمات الرقمية بسبب جائحة COVID-19، أجلت أبل مؤقتًا شرط تقديم خدمات أحداث جماعية مدفوعة عبر الإنترنت، وقد كان الموعد النهائي حتى يونيو 2021 لكن أبل قامت الآن بتمديده لمدة ستة أشهر.

وأوضحت أبل أيضًا التطبيقات التي تندرج تحت هذه الفئة، وسيقتصر العرض على التطبيقات "التي تقدم خدمات شخصية في الوقت الفعلي بين شخصين (على سبيل المثال، تعليم الطلاب، أو الاستشارات الطبية، أو الجولات العقارية، أو تدريب اللياقة البدنية) لاستخدام طرق الشراء بخلاف الشراء داخل التطبيق".

ومع ذلك، لا يتعين على جميع التطبيقات دفع تخفيض إلزامي بنسبة 30٪ لشركة أبل، وفي يناير 2021، أعلنت شركة أبل عن برنامج App Store Small Business، ويمكن للمطورين التأهل للبرنامج وعمولة مخفضة بنسبة 15 بالمائة إذا حصلوا على ما يصل إلى مليون دولار خلال السنة التقويمية الماضية.

ويظل معدل العمولة القياسي لمتجر App Store بنسبة 30 بالمائة ساريًا للتطبيقات التي تبيع السلع والخدمات الرقمية وتحقق أكثر من مليون دولار من العائدات، والتي تُعرَّف على أنها أرباح مطور ما بعد العمولة.